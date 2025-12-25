Apuñalado un joven de 25 años en Talavera de la Reina: el herido acudió por su propio pie a un centro de salud

Puerta de entrada al centro de salud Talavera 1-Centro donde fue atendido el joven apuñalado. JCCM

Un joven de 25 años resultó herido por arma blanca este miércoles, durante la tarde de Nochebuena, en Talavera de la Reina (Toledo).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el aviso a las 19:07 horas, cuando el hombre se presentó herido en el centro de salud Talavera 1-Centro, un punto de atención continuada ubicado en el número 2 de la José Luis Gallo, junto a la céntrica plaza del Pan.

El hombre atacado accedió al consultorio por su propio pie. Los servicios sanitarios avisaron del suceso a la Policía Nacional, cuyos agentes se personaron en el dispensario. El herido fue trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado de la ciudad de la cerámica por una ambulancia de soporte vital.