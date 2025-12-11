El Sescam desvela las fechas de sus oposiciones: hay 5.381 plazas para enfermeras, médicos, albañiles o peluqueras

El Sescam ha anticipado las fechas y la distribución de categorías de la oferta de empleo pública (OPE) conjunta correspondiente a los años 2023 y 2024. El director general de Recursos Humanos y Transformación de la institución pública, Íñigo Cortázar, ha calificado el proceso de concurso-oposición como un esfuerzo "muy grande e intenso" que movilizará a miles de personas. El responsable del servicio de salud de Castilla-La Mancha ha detallado que la convocatoria ha contado con 63.819 personas inscritas para un total de 5.381 plazas ofertadas y distribuidas en 97 categorías.

De las casi 5.400 plazas incluidas en la OPE conjunta 2023-2024, 1.187 corresponden a personal facultativo: 660 de personal facultativo especialista de área, 305 de médico de atención primaria, 87 de médico de urgencias, 74 de pediatra de atención primaria, 39 de médico de emergencias, ocho de inspector médico, cinco de médico de admisión y otras tantas de odontoestomatólogo y cuatro de farmacéutico de atención primaria.

Además, se contempla la convocatoria de otras 1.333 plazas relacionadas con estudios de grado, de las que 1.131 son de enfermería, 58 de enfermería de salud mental, 54 de fisioterapia, 50 de matrona, 16 de terapia ocupacional, diez de enfermero especialista en enfermería del trabajo, diez de logopeda y cuatro de enfermero inspector.

Asimismo, se han ofertado 1.552 plazas de personal de gestión y servicios de una treintena de categorías, entre las que destacan las 542 plazas de celador y 486 del grupo auxiliar de la función administrativa.

Cortázar ha ensalzado la apuesta de la Junta de Comunidades por la consolidación del empleo público y ha recordado la aprobación de 1.591 plazas correspondientes a la OEP 2025 en el Consejo de Gobierno del pasado martes. La intención de Sanidad es que la próxima convocatoria emule a la inminente e integre las ofertas de 2025 y 2026 del mismo modo que la actual lo ha hecho con 2023 y 2024 .

El director general del Sescam ha resaltado el esfuerzo de la Administración regional por la estabilización de empleo en el sector sanitario, un afán que ha permitido convocar más de 14.000 plazas en la última década. Las diferentes convocatorias han contribuido a la permanencia de trabajadores que se desempeñaban en el Sescam de forma interina o puntual.

Además, el servicio de salud de Castilla-La Mancha ha presumido de "atraer talento" procedentes de otras comunidades autónomas. Desde 2015, la sanidad pública de la región ha incrementado sus plantillas en unos 10.000 efectivos. El 28 % de las solicitudes de la convocatoria de 2023-2024 procede de terceras regiones. Del total de aspirantes, el 74 % son mujeres.

Pruebas, fechas, ciudades

Los exámenes se iniciarán el sábado 28 de febrero. Las primeras pruebas destacadas incluyen especialidades como psicología clínica, medicina interna o la cirugía general. Por su parte, el 7 de marzo se celebrará la prueba de médico de emergencias, una categoría que no se renovaba "desde 2008".

Además, el 15 de marzo se evaluará a los candidatos a médico de familia y en esa misma fecha tendrá lugar, "por primera vez", la celebración de exámenes de las especialidades de enfermeras de trabajo y de salud mental.

El 21 de marzo será el turno de "otra de las categorías estrella" y la más grande en cuanto a plazas: enfermería. Se trata de la responsabilidad en "la que más plazas sacamos a concurso-oposición", ha detallado Cortázar.

Tras el parón por la Semana Santa, los exámenes se reanudarán con la prueba celador, otro de los escalones de concurrencia multitudinaria que se realizará de forma simultánea "en las cinco provincias". En esta fase postrera, el Sescam buscará electricistas, albañiles, pintores y bibliotecarios, profesionales de otros ámbitos que también se incorporarán al servicio de salud regional.

El último fin de semana de abril, repartido en los días 25 y 26, cerrará el periodo de exámenes. El sábado 25 se examinarán los aspirantes a auxiliar administrativo; el proceso culminará el día siguiente con los auxiliares administrativos y especialidades como médicos de urgencias o pediatras de primaria. Asimismo, se producirá la primera convocatoria de peluquero.