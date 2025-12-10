Castilla-La Mancha aumenta en 400.000 euros las ayudas para familias numerosas en 2026 hasta alcanzar los 7,6 millones

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado su compromiso con el bienestar social de las familias de la región, con un incremento en las ayudas para familias numerosas. En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria por un importe de 7,6 millones de euros, lo que supone un incremento de 400.000 euros con respecto al año anterior.

Según la consejera portavoz, Esther Padilla, "estas ayudas reconocen el esfuerzo de miles de hogares que necesitan y sirven para favorecer de manera especial la conciliación de la vida familiar y laboral".

Como en las convocatorias anteriores, Padilla ha recordado que los hijos deben ser menores de 18 años y cuenta con una vigencia de dos años, salvo en partos múltiples de cuatro o más hijos que es de tres años. Al cabo de estos se deberá volver a solicitar su renovación.

La cuantía varía en función del número de hijos e hijas y abarca desde 15 euros hasta 28,75 euros por hijo al mes. Además, las ayudas tienen unos límites de renta para poder percibirlas.

"El objetivo es llegar a 12.000 familias. Se trata de facilitarles el día a día, como lo haremos también con la implantación del título digital para todos los miembros de la familia numerosa que llevaremos a cabo y en el que ya está trabajando la Consejería de Bienestar Social con un nuevo decreto", ha asegurado.

Ayudas de emergencia social

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la convocatoria de las ayudas de emergencia social de Castilla-La Mancha para 2026 con un presupuesto superior a los 10,4 millones de euros y con la previsión de llegar a 12.000 personas.

"Hay momentos en que determinadas familias no pueden esperar ni un día ante unas situaciones de gastos imprevistos, dada su situación de especial vulnerabilidad, un corte de luz o un siniestro en la vivienda. Para estas situaciones están estas ayudas que garantizan que cuando la urgencia llega, la respuesta pública está a tiempo", ha afirmado.

Además, ha detallado que las cuantías van desde unos 7.200 euros anuales en el caso de las de emergencia social básica, con el IPREM anual, a 10.800 con 1,5 veces el IPREM. Y 21.600 en el caso de siniestros en las viviendas.

"Estas ayudas tienen un carácter subsidiario y complementario a otras como el Bono Social Térmico o el Ingreso Mínimo Vital", ha sentenciado.