Carlos Bonilla, presidente de la D.O. La Mancha: "El primer vino que ofrece el camarero debería ser de nuestra tierra"

La Denominación de Origen La Mancha, que vela por la calidad de los caldos del mayor viñedo del mundo, celebrará este domingo en Campo de Criptana (Ciudad Real) el I Día del Airén, una cita para reivindicar su uva más tradicional y representativa. Una variedad resistente ante las inclemencias meteorológicas y perfecta para producir los vinos blancos, suaves y afrutados que actualmente demanda el mercado.

Con motivo de la jornada, el presidente del Consejo Regulador, Carlos David Bonilla, ha concedido esta entrevista a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha para explicar la estrategia de la D.O., la evolución del consumo y los retos más acuciantes.

Bonilla llama a la hostelería castellanomanchega y a la ciudadanía en general a valorar y promocionar con más ahínco los vinos de la tierra y reivindica el papel del viñedo en la región: "Es uno de los mejores factores para frenar la despoblación en los entornos rurales".

El próximo domingo se celebrará el I Día del Airén en Campo de Criptana. ¿Qué supone para la DO La Mancha esta jornada dedicada a su variedad más tradicional y por qué era necesario dar este paso ahora?

Es una oportunidad más de poner en valor a una uva que es la más tradicional y autóctona de nuestra Denominación, recuperando su importancia, que tanto ha significado para la historia vinícola de la Mancha y sus vinos.

La fecha elegida, el 30 de noviembre, se vincula a San Andrés y al ciclo del vino. ¿Qué esperan conseguir con esta cita que nace con visos de continuidad y una periodicidad anual?

La fecha es, efectivamente, muy significativa. No solo porque refleja la llegada de los nuevos vinos al público final, tan esperados a las puertas de la campaña de Navidad. También esta fecha se enmarca culminando una intensa promoción de otoño que venimos haciendo desde finales de septiembre en plena vendimia de nuestras bodegas.

Nos gustaría que este día se quedara en el calendario de la región y fuera un hito señalado para las bodegas a la hora de presentar sus vinos blancos airén al resto de la sociedad.

"Queremos ser los vinos de referencia en Madrid como ya lo fuimos durante el Siglo de Oro"

Durante décadas, los vinos de La Mancha han arrastrado un prestigio social menor que denominaciones como Rioja o Ribera del Duero. ¿Cree que la DO La Mancha ha logrado darle a sus vinos el valor que realmente merecen?

Es cierto que otras zonas de España parten de una mayor ventaja, porque nos llevan años de promoción. Eso lo percibe el consumidor más en el mercado nacional. Nos gustaría, por historia y tradición, volver a ser los vinos de referencia en la capital de España como ya lo fuimos durante el Siglo de Oro.

Sin embargo, a nivel internacional, la Mancha no arrastra esos estereotipos y sus vinos, especialmente tintos jóvenes, gozan de muy buena acogida en mercados como el alemán.

¿Qué cifras económicas deja actualmente la DO La Mancha en términos de empleo, peso en el PIB regional y volumen de negocio?

Me ha parecido ver publicado un dato curioso sobre el PIB de Castilla-La Mancha, donde un 5 % es del sector del vino. Pero, más allá del dato exacto, es difícil cuantificar el impacto de un vino con Denominación de Origen, más allá de la importancia que supone generar valor añadido e imagen de marca en un territorio a medio y largo plazo.

"El viñedo es uno de los mejores factores para frenar la despoblación en los entornos rurales"

Sí le puedo asegurar que el viñedo es uno de los mejores factores para frenar la despoblación en los entornos rurales. Más aún, le puedo asegurar también que, en determinadas poblaciones, la bodega o cooperativa son las únicas empresas.

Si observa hoy en día los principales pueblos de la Mancha (de la provincia de Ciudad Real, por ejemplo) verá que son poblaciones con un importante peso demográfico, grandes. Tomelloso, Alcázar de San Juan, Manzanares, Campo de Criptana, Socuéllamos, etc. Localidades que tuvieron a principios del siglo XX en la industria vinícola su motor de desarrollo.

¿Cómo ha cambiado el consumo de vino en los últimos años y qué papel está jugando la variedad airén en este nuevo escenario donde los blancos ganan terreno?

Mucho, y más aún en el último lustro, con un giro de 180 grados hacia el consumo de blancos. Concretamente, blancos más frescos y afrutados. No hacen falta más palabras para pensar en la uva airén. La tendencia nos viene de cara y creo que es un tren que no deberíamos dejar pasar.

Usted mismo ha dicho que durante años no se ha sabido poner en valor el airén. ¿Qué se está haciendo ahora para corregir ese error histórico y qué potencial real tiene esta uva dentro y fuera del país?

Ha sido un error, quizás, dejar de lado a esta uva que tanta riqueza ha aportado. Desde el punto de vista de mercado, la airén tiene diferentes destinos que no debemos menospreciar. Pero ahora, en las últimas décadas, gracias en parte a la revolución interna de la Mancha -capital humano, tecnología y concienciación-, la airén refleja ese despertar de la Mancha.

¿Está apoyando lo suficiente la hostelería de Castilla-La Mancha a los vinos de la tierra? ¿Qué falta para que las cartas de los restaurantes de la región apuesten más por el producto local?

No tanto como nos gustaría. La hostelería debería ser cómplice y defender un producto que le reporta beneficios al conjunto de la sociedad.

Nos gustaría que cuando a un camarero se le pide un vino, su primera opción fuera ofrecer un vino de nuestra tierra. Y, si es blanco, fuera un airén, ya que de esa manera contribuye a potenciar las raíces de la hostelería en la región y la economía en las zonas rurales.

La incorporación de nuevos consumidores es uno de los grandes retos del sector. ¿Cómo se puede convencer a los jóvenes, que consumen más cerveza y combinados, de que se acerquen al vino de la Mancha de forma responsable?

El público y el consumo han cambiado. Ahora es más atrevido e innova más. No arrastra clichés, pero es menos fiel. Valora tipicidad, autenticidad y relato detrás de una botella de vino.

Estamos en festivales de música indie que nos acercan estos contextos. También estamos presentes en la UCLM con cursos de verano y catas. Incluso, a través del humor nos estamos acercando.

"Es clave que el manchego recupere y tenga la autoestima en su producto"

Castilla-La Mancha sigue siendo, en ocasiones, una región que duda de su propio potencial. ¿Cómo se rompe ese complejo para que la ciudadanía se crea que sus vinos están a la altura de cualquier DO del mundo?

Es clave que el manchego recupere y tenga la autoestima en su producto. No se trata de caer en un chauvinismo ridículo, sino de valorar nuestros vinos como prescriptores, algo que hacen en otras partes de España.

Es importante seguir avanzando con la hostelería, con las catas y degustaciones para acercar el vino a los vecinos, que conozcan sin despreciar el producto de sus bodegas y cooperativas. Cuesta, pero es un trabajo de gota a gota.

¿Qué peso tienen hoy la exportación y los mercados exteriores en la DO La Mancha? ¿Qué países están tirando más de los vinos de la región?

En datos, Alemania sigue siendo el cliente más fiel en el exterior con cinco millones de botellas. China, que llegó a ser la primera, no ha vuelto a recuperar los valores prepandémicos. Por el sureste asiático, junto a Japón, asoman esperanzas.

En cuanto a Estados Unidos, solo suponía apenas un 4-5 % de las ventas de embotellado en el exterior, por lo que los efectos Trump no se han resentido tanto.

Por vínculos culturales, Latinoamérica y los acuerdos UE-Mercosur sí pueden ser una alternativa interesante para los vinos de La Mancha a medio plazo.

En un contexto de cambio climático, reestructuración del viñedo y competencia global, ¿cuáles son las principales amenazas y oportunidades para la DO La Mancha en los próximos años?

Relevo generacional y despoblación siguen siendo amenazas que pesan sobre todo el sector primario en muchos de nuestros pueblos.

Además, debemos reconocer que vistas las circunstancias, con veranos cada vez más duros, el agua será cada vez un bien más escaso. Es aquí donde nuestras variedades más autóctonas como la blanca airén se comportan con mayor resiliencia. Debemos aprender de nuestros ancestros. Si ellos optaron por este tipo de plantas sería por algún motivo.

¿Cómo se plantea la DO el futuro del enoturismo en una época en la que las experiencias, la gastronomía y los festivales culturales atraen a miles de visitantes?

El consumidor busca experiencias y el vino puede ser una grata oportunidad de conocer el relato, la historia y la tradición existentes en nuestros pueblos. Cuando un visitante realiza enoturismo, no solo visita lugares y rincones, también recorre viñedos y bodegas. Todo suma, y aquí la gastronomía puede ser un perfecto aliado.