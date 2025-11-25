Page se desmarca de las críticas del Gobierno de Sánchez al Supremo: "Es temerario hablar sin conocer la sentencia"

Emiliano García-Page ha participado en un acto institucional por el 25-N en la sede del Gobierno regional, en Toledo. JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha ha insistido en la necesidad de "ser respetuoso" con el fallo condenatorio del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Emiliano García-Page ha detallado que no opinará sobre el caso de Álvaro García Ortiz hasta que no haya leído la sentencia, una resolución aún por conocer.

Una vez más, el mensaje del jefe del Ejecutivo regional ha divergido de la postura seguida por el Gobierno central. "Hay que leer los argumentos del tribunal: sin conocer los fundamentos de una sentencia es casi temerario hablar de ella", ha enfatizado.

Page ha censurado la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de establecer una narrativa de agravio. "No estoy obsesionado por ningún tipo de relato; de hecho, los relatos políticos y los jurídicos no son, probablemente, convenientes".

El presidente autonómico ha mostrado su deseo de que las "decisiones de los jueces" sean respondidas "con argumentos jurídicos y no políticos". Del mismo modo, el barón socialista ha extendido esta máxima al campo contrario. "Evidentemente, los argumentos políticos, por ser políticos, no pueden tener trasfondo jurídico".

No obstante, Page ha convocado a un ejercicio público de respeto "en serio" sobre la labor del poder judicial. La apelación se adivina como una enmienda a la reiterada consigna del mero acatamiento institucional, un sí matizado por la idea de no adhesión, que han mostrado tanto el propio presidente del Gobierno como diferentes ministros.

Respecto a las llamadas de movilización contra la condena al fiscal general del Estado, un escenario planteado por Sumar y la vicepresidenta Yolanda Díaz, el toledano ha recordado que cada "uno está en su derecho de pedir lo que quiera".

Alaba la "sensibilidad" de Peramato

Más allá de la batalla política con que el Ejecutivo pretende afrontar el castigo contra un alto cargo de confianza, el presidente de Castilla-La Mancha ha deslizado su conformidad con la propuesta del Gobierno de España para que Teresa Peramato sea, tras la renuncia de García Ortiz, la nueva fiscal general del Estado.

"Se le reconoce una trayectoria consolidada", ha dicho Page. El presidente de Castilla-La Mancha ha significado, "particularmente", la "sensibilidad" que la jurista salmantina ha mostrado "con los temas de igualdad y de violencia".

El currículum de Peramato y su larga trayectoria en diferentes encomiendas del Ministerio Fiscal "me parece, de entrada, un buen comienzo", ha reseñado el responsable autonómico.