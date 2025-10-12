Castilla-La Mancha celebra el Día del Pilar con más de 5.800 guardias civiles, la mayor cifra de su historia

Milagros Tolón, delegada del Gobierno de España, en los actos de la patrona de la Guardia Civil en Toledo.

Castilla-La Mancha ha rendido este domingo 12 de octubre homenaje a la Guardia Civil con motivo del día de su patrona, la Virgen del Pilar, en una jornada marcada por los actos y desfiles que se han sucedido en buena parte de la región y en la que, según ha destacado la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, la comunidad cuenta "con más guardias civiles que nunca", más de 5.800 agentes.

Durante el acto celebrado ante la Comandancia de Toledo, Tolón ha remarcado el "compromiso firme con la seguridad pública" del Gobierno de España, y ha recordado que esa cifra de efectivos supone un 8 % más que en 2018.

También ha puesto en valor el plan de infraestructuras de seguridad del Estado, que ha destinado 40 millones de euros en los últimos seis años a Castilla-La Mancha y que tiene programados otros 100 millones para los próximos ejercicios.

Homenaje a los caídos de la Guardia Civil, en Toledo.

La delegada ha incidido en la labor de la Guardia Civil, que contribuye a que la tasa de criminalidad en la región se sitúe 10 puntos por debajo de la media nacional. Ha subrayado, además, la reducción del 26,3 % de los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas durante el primer semestre del año. "La lucha contra la delincuencia tiene su reflejo en una sociedad que vive segura y tranquila", ha afirmado.

Tolón ha ensalzado a la Guardia Civil como institución que "simboliza valores de vocación pública, entrega, lealtad, disciplina y el sacrificio del servicio a España".

Ruiz Molina y Bellido durante el desfile.

En el acto también han participado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha calificado de "impagable" la labor del cuerpo, y el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, que ha acompañado a mandos y agentes en la entrega de condecoraciones y ha trasladado su agradecimiento "por el servicio que ofrecen a la comunidad".

Joaquín Romera y el general jefe de la Zona de Castilla-La Mancha de la Guardia Civil.

Entre los representantes institucionales han asistido el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, que ha garantizado el compromiso de seguir contribuyendo a mejorar las instalaciones del instituto armado, y la vicealcaldesa de la capital regional, Inés Cañizares, que ha resaltado que la Guardia Civil "ha defendido siempre valores como la justicia y la libertad".

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su reconocimiento hacia la Guardia Civil, un cuerpo "tan importante y que es determinante" en la región.

Ha afirmado sentirse "tremendamente orgulloso" de su labor y del nivel de valoración "altísimo" que, a su juicio, tienen en Castilla-La Mancha por el "enorme servicio" que prestan a España.

La Guardia Civil ha reconocido al Ayuntamiento de Ciudad Real.

Los actos conmemorativos se han extendido también por toda la región. En Ciudad Real, la Guardia Civil ha celebrado el acto institucional en honor a la Virgen del Pilar, precedido por una misa en la Catedral de Santa María del Prado, con la participación de autoridades locales y representantes del cuerpo.

Este año, la Comandancia de Ciudad Real ha hecho entrega de 21 condecoraciones y reconocimientos a miembros del cuerpo, representantes de otras instituciones y personal civil. Entre ellos ha destacado la distinción al Ayuntamiento de Ciudad Real, en agradecimiento por su colaboración constante y eficaz en beneficio de la Guardia Civil, tanto en la cesión de espacios municipales como en el apoyo logístico y deportivo que facilita el desarrollo de su labor.

El reconocimiento ha sido entregado por el coronel jefe de la Comandancia y recogido por el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

Salvas por la patrona de la Guardia Civil en Albacete.

En Albacete, el primer teniente de alcalde, Francisco Navarro, ha felicitado a la Guardia Civil y ha agradecido al coronel jefe de la Comandancia, Jesús Manuel Rodrigo, "el trabajo ejemplar que realiza durante todo el año".

Navarro ha destacado "la magnífica relación y coordinación" entre la Guardia Civil y la Policía Local, especialmente "en momentos de gran afluencia de personas o emergencias".

También ha estado el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, quien ha asegurado que apoyar a la Guardia Civil no es un gasto, sino "una inversión en tranquilidad, en protección y en justicia para la gente de los pueblos", destacando que esta colaboración "ayuda a garantizar la seguridad, especialmente en el medio rural".

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, acompañando a la Guardia Civil.

Por su parte, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha expresado su respaldo "a uno de los cuerpos más valorados de España", que "siempre colabora con esta ciudad velando por la seguridad tanto en Talavera como en el término municipal".

"Hoy es un día para seguir apoyando a quienes hacen de España su bandera", ha señalado, reivindicando el orgullo por el país y la defensa de la unidad nacional.

"Con España no se juega y la Guardia Civil y la Policía Nacional representan unos férreos valores de Estado que compartimos los talaveranos y la inmensa mayoría de españoles", ha subrayado.