Castilla-La Mancha registra un 'agosto negro' con 165 muertes por calor, un 54 % más que en 2024

Castilla-La Mancha ha vivido este mes de agosto una de lasolas de calor más intensas y duraderas que se recuerdan. Casi tres semanas de temperaturas extremas con valores que superaban ampliamente los 40 grados que no solo han condicionado el día a día de sus habitantes, sino que además están detrás de la muerte de 165 personas.

Este es el cálculo que arroja el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) dependiente del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III, respecto a los fallecimientos atribuibles al calor este verano.

Se trata de una cifra muy superior a la registrada en 2024. Concretamente, en agosto del pasado año la atribución de fallecimientos por altas temperaturas ascendió a 107, lo que sitúa el incremento en el mismo mes de ambos años en un 54 %.

Por provincias, el grueso de muertes se sitúa en Toledo -un poco más de la mitad- con 85, seguida de Ciudad Real con 54. En las zonas más 'frescas' de la comunidad autónoma estos guarismos son mucho más bajos como demuestran los 12 fallecidos en Guadalajara, los 9 en Albacete y los 5 en Cuenca.

Como suele ocurrir en este tipo de estadísticas, la mortalidad femenina es muy superior a la masculina. De manera concreta, se han contabilizado 109 mujeres fallecidas por 56 hombres fallecidos, lo que indica que de cada tres fallecidos en la región, dos eran mujeres y uno era hombre.

La gran mayoría de estos decesos se han producido en personas mayores de 65 años, exactamente 154. De ellos, un total de 107 rebasaban la barrera de los 85 años.

Por semanas, el mayor número se concentró entre el 11 y el 17 de agosto (72) y entre el 18 y el 24 (58). La semana que transcurrió del 4 al 10 se saldó con 34 muertes, entre el 1 y el 3 se registró 1 y en la última semana del mes, entre el 25 y el 31, no hay constancia de decesos.

En cuanto al día con más mortalidad registrada, fue el 18 de agosto con 13 muertes notificadas.

270 muertes este verano

Pero no solo agosto ha sido un mes especialmente duro en muertes atribuibles al calor en la región. Si sumamos todos los fallecimientos que recoge el MoMo desde que comenzó a registrar la época estival, en el mes de mayo, nos encontramos con 270. Esta cifra supera ya en un 55 % a todos los decesos registrados por esta causa en Castilla-La Mancha en 2024 (174) y eso que en la estadística del año pasado también están incluidos los del mes de septiembre.

La estadística mensual de este verano muestra que a las 165 muertes del mes de agosto hay que sumar 79 en julio y 26 en junio.

Por contra, en 2024 se contabilizaron 107 fallecidos en agosto, 66 en julio y 1 en septiembre, mientras que en junio no hubo constancia de fallecimientos cuya causa pudieran ser las altas temperaturas.