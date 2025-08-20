La ola de calor causa la muerte de 122 personas en Castilla-La Mancha en lo que llevamos de mes de agosto

La intensa ola de calor que ha vivido Castilla-La Mancha durante las dos primeras semanas del mes de agosto también ha repercutido en las cifras de mortalidad. Un total de 122 personas han fallecido entre el 1 y el 19 de agosto por circunstancias que son atribuibles a las altas temperaturas en la región.

Estas son los resultados que muestra en su última actualización el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) dependiente del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III.

Desde que esta estadística dio por comenzado el periodo estival, el 15 de mayo, el MoMo recoge 227 decesos con las altas temperaturas como causa más probable. De ellas, más de la mitad -122- han tenido lugar en los 19 primeros días del mes de agosto, coincidiendo con el capítulo continuado de calor.

La semana con un mayor número de fallecimientos atribuibles a esta circunstancia fue la pasada, la que discurre entre el 11 y el 17 de agosto con un total de 72. Esto supone una media de prácticamente 10 fallecimientos diarios con el miércoles 13 de agosto como día con una cifra mayor, 12.

La primera semana completa del mes, la que fue del 4 al 10 de agosto, registró un total de 34 muertes. La estadística de agosto queda completada con los 18 fallecidos contabilizados los días 18 y 19 agosto, -9 y 7, respectivamente-, ya que durante los tres primeros días de mes no se contabilizó ninguna muerte.

Las otras 105 muertes que el MoMo atribuye al calor han tenido lugar en junio (26) y julio (79).

Grupos de edad

Como suele ser habitual en este tipo de estadísticas, la mayor parte de las muertes corresponden a personas de edad avanzada. De los 277 fallecidos en lo que va de verano, 147 tenían más de 85 años (64,7 %) y 212 más de 65 (93,3 %).

Otros 62 correspondían al grupo de edad comprendido entre 75 y 84 años, 13 al de 65-74 años, 10 al de 45-64, 1 al de 15-44 y 1 al de 0-14.

A la hora de hacer la distribución por sexos, los decesos femeninos doblan en número a los masculinos. De esas 227 muertes, 150 corresponden a mujeres (66 %) y 77 a hombres (34 %).

Cifras de 2024

No obstante, se trata de unos números que están lejos de los recopilados durante el pasado año en Castilla-La Mancha, cuando se produjeron un total de 2.012 fallecimientos con las altas temperaturas como causa principal entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre de 2024.

Agosto fue el mes más mortífero con un total de 1.271 fallecimientos -más de la mitad del total- seguidos de los 674 contabilizados en julio, los 33 de septiembre, los 32 de junio y los 2 de mayo.