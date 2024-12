El Gobierno de Page acusa a Puente de veto y batallará para impedir el “monstruo” del viaducto del AVE en Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha denunciado públicamente lo que considera un veto personal del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a su presencia en la reunión que el próximo jueves va a mantener con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, para concretar de qué forma llegará el AVE Madrid-Extremadura-Lisboa a la capital toledana.

"Nos han excluido de la reunión. Yo no he sido convocado, pero no voy a desistir del juego", ha criticado el consejero de Fomento castellanomanchego, Nacho Hernando, a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa en la que se han dado cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, celebrada en el toledano Palacio de Fuensalida.

Hernando ha defendido que la no convocatoria del Gobierno de Castilla-La Mancha a dicha reunión tiene que ver con que no hay "réplica posible" a los "argumentos paisajísticos, ambientales y culturales" planteados por el Ejecutivo regional contra la creación de un viaducto sobre el río Tajo en la zona de Safont para permitir la llegada del futuro AVE en Toledo, una infraestructura que el consejero ha llegado a calificar como una "barbaridad" y un "monstruo".

Kike Rincón / Europa Press Óscar Puente recibirá el jueves al alcalde de Toledo para avanzar sobre la llegada del AVE

Pese a que la alternativa preferida por el Ministerio supone la creación de ese viaducto para que los trenes de alta velocidad lleguen hasta el barrio de Santa Bárbara, a una nueva estación cercana a la actual, tanto el Ayuntamiento de Toledo en la etapa de la exalcaldesa Milagros Tolón -ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha-, como el Ejecutivo autonómico alegaron en contra por la afectación que podría tener el puente sobre la panorámica del Casco Histórico de Toledo.

Hernando ha recordado este martes que el puente supondría "un claro impacto visual en la zona cero de protección de la ciudad, de nuestro Patrimonio de la Humanidad", rechazando incluso que se baje la cota prevista inicialmente. "Algunos ambientalistas nos han avisado de que bajar la cota podría hacer tomar decisiones sobre la restricción del caudal del río. A ver si lo que estamos ganando con el cierre del trasvase lo vamos a perder por esta obra", ha avisado, además de alertar de que la llegada del AVE Madrid-Extremadura a Toledo por la zona del Salto del Caballo supondría construir sobre "una antigua escombrera" en unos terrenos poco estables que ya han obligado a hacer obras de refuerzo en el campo de fútbol de la ciudad por la aparición recurrente de grietas.

Plantearán batalla

Por todas estas razones, el Gobierno presidido por Emiliano García-Page ha llamado al Ministerio de Transportes a no precipitarse en la reunión que se celebrará el próximo jueves y a tomarse un tiempo para estudiar las alegaciones recibidas, teniendo en cuenta además que el avance del resto de la línea no tiene por qué verse retrasado por lo que ocurra en Toledo, ya que se ha dividido la obra en subtramos.

Hernando, en este sentido, ha asegurado que su "impresión personal" es que "duda mucho" de que el alcalde de Toledo "acceda" el próximo jueves dar el visto bueno a un "viaducto de 20 metros y sus catenarias, con el impacto visual que eso genera".

En todo caso, de concretarse dicha alternativa, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se reserva "el derecho a todas las acciones pertinentes" para frenarlo, recordando que la comunidad autónoma ya le ha ganado el pulso al Estado en otros choques similares como los ocurridos años atrás con la paralización de la autovía del Levante por cruzar las Hoces del Cabriel (Cuenca) o con el fracasado campo de tiro de Anchuras (Ciudad Real).

"La Junta lo único que pide es que se estudie nuestra alternativa", ha dicho el consejero de Fomento. La misma pasa por alejar la llegada y salida del AVE del Casco Histórico, de la "zona cero de protección", creando una nueva estación entre los barrios de Santa Bárbara y el Polígono, frente al centro comercial Luz del Tajo. "El Polígono no está alejando de la ciudad. Es el barrio más poblado y donde más servicios hay de Toledo", ha defendido Hernando, que ha recordado que, en todo caso, la actual estación de Santa Bárbara seguiría en servicio para los trenes Avant que unen Madrid con la capital toledana.

El veto de Puente

Preguntado sobre su exclusión de la reunión que tendrá lugar el jueves, el titular de Fomento en el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reflexionado: "Esta decisión del ministro contrasta con la forma de trabajar con otros altos cargos. Hemos mantenido más de 15 reuniones con el secretario de Estado o con ADIF, pero el ministro no ha tenido a bien reunirse con el presidente de Castilla-La Mancha, conmigo o con los directores generales".

"Nos extraña mucho que no nos pueda recibir, porque hemos pedido muchas reuniones. Alguna explicación tiene que haber", ha planteado Hernando, que ha recordado que Óscar Puente sí se ha reunido para hablar de infraestructuras con los presidentes de Extremadura, Asturias, Navarra o Aragón.

Pese a que ha dicho no saber "si hay o no una mano negra" que esté impidiendo la comunicación entre Puente y el Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando ha asegurado que "todo lo que tiene que ver con Toledo capital siempre se tuerce" y que "alguien tiene que dar explicaciones", aunque ha eximido de toda responsabilidad al actual equipo de Gobierno municipal. "Yo también le he escuchado incluso a la delegada del Gobierno decir que no está de acuerdo con el planteamiento", ha recordado.

Este mismo lunes, el consejero se reunió con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y con el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, en una cita en la que "no se mencionó" la cita del jueves. A esa reunión, Tolón se sumó una vez comenzada después de haber estado acompañando a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la reinauguración del Mercado de Abastos de Toledo.

Abiertos a la coordinación

Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha confirmado que estará presente en la reunión entre Puente y Velázquez, a quien escuchará en sus propuestas de parada del AVE Madrid-Lisboa a su paso por la capital. "El AVE Madrid-Lisboa si parará en Toledo, jamás se ha planteado que no pare. La estación de Santa Bárbara no se toca", ha aseverado a preguntas de los medios en una rueda de prensa junto a Marsodeto.

Así, Tolón ha remarcado que escuchará la propuesta del alcalde de Toledo, destacando que el Ministerio de Transportes está abierto a la coordinación entre administraciones, y ha confiado en que el jueves se pueda "cerrar esta cuestión para activar toda la parte administrativa" de este proyecto, proceso ya iniciado "hace años".