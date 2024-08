Así puedes conseguir ayudas para rehabilitar tu vivienda en Castilla-La Mancha: últimos días de plazo

Últimos días de plazo para para conseguir ayudas destinadas a mejorar la eficiencia energética en edificios de viviendas de Castilla-La Mancha. Estas subvenciones, que forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, son una gran oportunidad para hacer nuestras casas más sostenibles y ahorrar en las facturas de energía. El plazo de solicitud finaliza el próximo 30 de agosto.

¿A quiénes van dirigidas estas ayudas?

Estas ayudas están pensadas para una variedad de beneficiarios, lo que significa que muchas personas y entidades pueden aprovecharlas:

Personas físicas y jurídicas.

Administraciones públicas y entidades de derecho público.

Cooperativas de viviendas y propietarios agrupados.

Empresas arrendatarias o concesionarias de edificios.

Propietarios, arrendatarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares o edificios de viviendas.

Requisitos para solicitar las ayudas

Para poder optar a estas ayudas, hay que cumplir con ciertos requisitos, como la reducción de al menos un 30 % en el consumo de energía primaria no renovable o la reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración (no es exigible en el caso de edificios sujetos a protección por su valor histórico o arquitectónico) de al menos un 25 % en zona climática C y un 35 % en zonas climáticas D o E.

Además:

Las obras deben haberse iniciado después del 1 de febrero de 2020.

Es necesario contar con un proyecto que incluya el Libro del edificio para la rehabilitación y un Estudio de Gestión de Residuos.

Es importante apoyar la circularidad en el diseño de los edificios y retirar cualquier material que contenga amianto.

En los edificios residenciales colectivos, al menos el 50 % de la superficie debe destinarse a uso residencial, y las actuaciones deben contar con el acuerdo de la comunidad de propietarios.

¿Qué gastos cubren estas ayudas?

Las subvenciones cubrirán una serie de costes relacionados con las mejoras, incluyendo:

La realización de la obra civil.

La adquisición de materiales.

Los honorarios profesionales (como la dirección de obra).

La redacción de proyectos.

Informes técnicos, certificados, gastos administrativos y otros gastos generales.

Sin embargo, hay ciertos gastos que no se cubrirán:

Inversión en generadores térmicos que utilicen combustible de origen fósil.

Licencias, tasas, impuestos o tributos.

El IVA, si es susceptible de recuperación o compensación.

¿Cuánto dinero puedes recibir?

La cantidad de la ayuda varía según el ahorro de energía conseguido:

Para un ahorro del 30-45 %, se subvencionará hasta un 40 % del coste, con un máximo de 6.300 euros por vivienda.

Para un ahorro del 45-60 %, se subvencionará hasta un 65 % del coste, con un máximo de 11.600 euros por vivienda.

Para un ahorro de más del 60 %, se subvencionará hasta un 80 % del coste, con un máximo de 18.800 euros por vivienda.

Además, si necesitas retirar elementos con amianto, puedes recibir un incremento de hasta 1.000 euros por vivienda o 12.000 euros por edificio.

Ayuda adicional para casos de vulnerabilidad económica

Las familias en situación de vulnerabilidad económica pueden recibir una ayuda extra de hasta el 100 % del coste de la actuación. Esto significa que no tendrán que preocuparse por el coste de las mejoras, ya que la subvención cubrirá todos los gastos necesarios.

¿Cómo solicitar las ayudas?

El proceso de solicitud es sencillo y se realiza de forma electrónica a través de un agente gestor habilitado. Si aún no has comenzado las obras o están en proceso, primero debes solicitar la ayuda, aceptarla y finalizar la obra antes de solicitar el abono en un plazo de tres meses. Si ya has finalizado las obras, puedes solicitar la ayuda y el abono a la vez.

Recuerda que, durante todo el periodo de ejecución de la obra, deberás colocar un cartel visible que mencione el origen de la ayuda.

No dejes pasar esta oportunidad de hacer tu hogar más eficiente y contribuir al cuidado del medio ambiente. Para más información visita el sitio web oficial de la Junta de Castilla-La Mancha.