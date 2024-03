Page se planta contra la financiación "singular" de Pere Aragonès y pide a Sánchez que le frene

El Gobierno de Castilla-La Mancha, que preside el socialista Emiliano García-Page, está claramente indignado con la propuesta de financiación "singular" para Cataluña lanzada por el presidente de la Generalitat y candidato de ERC, Pere Aragonès, y considera que se trata de un modelo "profundamente injusto" con el que unos tendrían el privilegio de "comer a la carta" mientras el resto tendría que conformarse con el "menú del día", diseñado, además, por los que resultan privilegiados.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, no sale de su asombro y ha mostrado públicamente su rechazo frontal a una propuesta para Cataluña que ha definido como "profundamente insolidaria, injusta y egoísta" y que, por si eso fuera poco, rompe el principio de igualdad entre todos los españoles que está contemplado en la Constitución Española. "Es el colmo", ha dicho Ruiz Molina.

Como se sabe, Pere Aragonès ha advertido a Moncloa de que no volverá a sentarse con el resto de comunidades autónomas para negociar la reforma de la financiación autonómica. Cataluña, opina el presidente de la Generalitat, es "singular" en lo financiero respecto al resto de regiones del régimen común, y así se lo ha comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dinamitando de esta manera la arquitectura económica del Estado.

CCAA (2021) Desembolso fiscal por habitante Aportaciones del Estado por habitante Diferencia Madrid 3.769 € 2.834 € -935 € Baleares 3.248 € 2.910 € -338 € Cataluña 3.153 € 2.848 € -305 € Aragón 2.895 € 3.270 € +375 € Cantabria 2.849 € 3.632 € +783 € Asturias 2.628 € 3.293 € +665 € Castilla y León 2.620 € 3.411 € +791 € La Rioja 2.580 € 3.365 € +785 € Galicia 2.561 € 3.251 € +690 € Castilla-La Mancha 2.210 € 2.947 € +737 € Murcia 2.203 € 2.714 € +511 € Andalucía 2.141 € 2.724 € +583 € Extremadura 1.931 € 3.422 € +1.491 € Canarias 1.123 € 2.818 € +1.695 €

Relación "bilateral"

La propuesta de Pere Aragonès está inspirada en los modelos vasco y navarro y pretende una relación bilateral "de tú a tú" con el Estado, al margen del resto de las autonomías, considerando que Cataluña aporta al Estado más de lo que recibe. El Ejecutivo de Pere Aragonès y ERC cifran en 22.000 millones anules el "déficir histórico" que el Estado tiene con Cataluña y esa es la base de la propuesta de "financiación singular", aún reconociendo la Generalitat que Madrid "pierde" hasta tres veces más que Cataluña con el modelo actual, según se puede comprobar en el cuadro adjunto.

En rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha ha tachado de "despropósito" esta propuesta del presidente catalán, al que ha recordado que la Constitución establece que todos los ciudadanos, con independencia de su capacidad fiscal o económica o incluso de la capacidad fiscal o económica de la región en la que vivan, tienen que tener en condiciones de igualdad el mismo derecho a acceder a los servicios públicos.

Juan Alfonso Ruiz Molina, este jueves en rueda de prensa

Parece obvio que, con el modelo que quiere Cataluña, ese principio de igualdad no está garantizado, sino todo lo contrario, rompiendo también el principio de "justicia tributaria" y la solidaridad entre regiones, tal como afirma Ruiz Molina. La propuesta de Aragonès, a juicio del consejero castellano-manchego es insolidaria porque considera que quien más capacidad económica tiene, también ha de tener más derechos, olvidándose de que "esa capacidad económica de Cataluña no es solamente fruto de los catalanes, también hemos contribuido el resto de los españoles".

Privilegios para unos frente a otros

Según Ruiz Molina, lo que "viene a decir Cataluña es que los ciudadanos del barrio de Salamanca, si estamos hablando de Madrid, tienen más derechos que los que viven en Vallecas; o si se trata de Barcelona, quienes viven en Pedralbes tienen que tener más derechos que los que viven en el Raval". En ese sentido, el consejero castellano-manchego ha preguntado a los independentistas si también aplicarían las mismas reglas en la distribución de los recursos entre los diferentes municipios de Cataluña y, por lo tanto, saldrían más beneficiados aquellos municipios de Cataluña que tuvieran una mayor renta.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, ha advertido Ruiz Molina, no va a admitir en ningún caso que el fondo de solidaridad que se define en esa propuesta de modelo de financiación para Cataluña, y que parece que pudiera ser negociado entre la Generalitat y el Gobierno de la nación de forma bilateral, defina los recursos a los que deben tener acceso el resto de las comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha.

"Ya sería el colmo, no solamente que Cataluña quiera comer a la carta mientras los demás comemos el menú del día, sino que además sean los catalanes los que diseñen cuál es el menú del día al que debemos tener acceso el resto de los ciudadanos del territorio español", ha afirmado el consejero castellano-manchego. Estas declaraciones del consejero Ruiz Molina llegan pocos días después de que el propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dijera el lunes que "luchará por una España sin privilegios de unos pocos, me cuesta lo que me cueste".

Emiliano García-Page, en una imagen reciente de Javier Longobardo

Parar los pies al separatismo

Por todo ello, el Gobierno de Emiliano García-Page quiere parar los pies al presidente catalán y espera una respuesta "contundente" del Gobierno de España, que debe velar, según el consejero castellano-manchego, para que en ningún caso las diferencias entre las comunidades autónomas puedan suponer privilegios económicos y sociales.

"No lo digo yo, lo dice la propia Constitución española y desde luego, también el Gobierno de la nación debe dejar en claro" que la financiación de las comunidades autónomas se debe discutir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con carácter multilateral y en ningún caso bilateral, ha dicho con rotundidad Ruiz Molina. Con las "cosas de comer" no se juega, ha insistido el titular de Hacienda de Castilla-La Mancha.

En todo caso, la propuesta presentada por el presidente de Cataluña a la Moncloa parte de la base de que "somos los terceros en aportar y los decimocuartos en recibir", algo parecido a lo que ocurre con Madrid: es la primera en aportar y la decimoquinta, la última, en recibir si, como hace el presidente catalán, se toman los datos a precios corrientes. En el cuadro adjunto se observa que, en estas cuentas, Castilla-La Mancha tiene un saldo positivo de 737 euros por habitante, es decir, recibe más dinero del que aporta en función de los principios de igualdad y solidaridad.

Solidaridad interterritorial

Es decir, se trata de una situación que responde a la naturaleza del propio sistema de financiación autonómica y a la solidaridad entre territorios consagrada en la Constitución. En otras palabras, ni sorprende ni debe sorprender que las regiones más ricas aporten más de lo que reciben. Es algo, además, previsto, ya que ese excedente fiscal sirve, en última instancia, para ayudar a las comunidades autónomas con menos recursos.

En sus declaraciones del pasado lunes, Page afirmó que "no voy a dejar nunca de luchar, me cueste lo que me cueste, por la España que merece la pena, una España en la que no hay privilegios para unos pocos ni para ningún territorio sobre los demás". Page reivindicó la unidad de España y el principio de solidaridad entre todos, defendiendo "la libertad y los derechos" que la Constitución ha otorgado a los españoles.

En este sentido, el líder castellano-manchego dijo que una hipotética Cataluña independiente restaría derechos al resto de ciudadanos de España, derechos con los que "todos" han nacido. "Vamos a luchar para que España sea la de todos y no la España de unos contra otros y menos aún de unos pocos con muchos privilegios", afirmó.