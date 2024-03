Page al separatismo: "Lucharé por una España sin privilegios de unos pocos, cueste lo que me cueste"

"No voy a dejar nunca de luchar, me cueste lo que me cueste, por la España que merece la pena, una España en la que no hay privilegios para unos pocos ni para ningún territorio sobre los demás". Este ha sido el mensaje clave que ha dejado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante un discurso oficial en la localidad albaceteña de Barrax, donde ha inaugurado un consultorio local.

En una intervención en la que ha defendido la importancia de los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación, Page ha reivindicado la unidad de España y el principio de solidaridad entre todos, defendiendo "la libertad y los derechos" que la Constitución ha otorgado a los españoles.

En este sentido, el líder castellano-manchego ha dicho que una hipotética Cataluña independiente restaría derechos al resto de ciudadanos de España, derechos con los que "todos" han nacido. "Vamos a luchar para que España sea la de todos y no la España de unos contra otros y menos aún de unos pocos con muchos privilegios", ha asegurado.

Hacer lo contrario de lo que se dice

"Acercar los servicios públicos a la gente nos obliga a defender lo que somos en España y lo que España representa, que es la unidad y la solidaridad, y eso es lo que significa ser patriota", ha dicho el presidente castellano-manchego, quien ha dejado claro, además, que "no creo que gobernar sea hacer lo contrario de lo que has dicho a la gente", tal vez una velada alusión, sin citarla en ningún momento, a la ley de amnistía aprobada el pasado jueves en el Congreso sin que figurara en el programa electoral con el que Pedro Sánchez se presentó a las pasadas elecciones generales.

Partidario de que en España "lo que es de todos se debe repartir entre todos los españoles", Page ha dicho que, ahora que hay varias convocatorias electorales por delante, en alusión a las elecciones vascas, catalanas y europeas, "vamos a escuchar muchas tonterías", sobre todo "a los mismos de siempre, los independentistas, que quieren irse, romper España como si los demás no hubiéramos nacido con derechos ya en Cataluña".

Los separatistas, a juicio del presidente de Castilla-La Mancha, "no se cortan cuando llegan elecciones y sacan lo peor de sí mismos". "Ojalá lo no hagan todos", ha deslizado García-Page.

"Yo nací con derechos en Cataluña"

"Siempre hemos estado juntos, nunca hubo nada independiente. Cuando yo nací, hace 55 años, yo nací con derechos en Cataluña, derechos a ir libremente, a que no me pidan papeles, a ir a un hospital si me pongo malo y que me atiendan, y yo me pregunto por qué vamos a renunciar a esos derechos que son nuestros", ha dicho el líder de los socialistas castellano-manchegos, quien ha criticado también el "privilegio fiscal" que quieren en España los que precisamente quieren irse de España, a los que ha acusado de llevar "mucho tiempo" engañando a Cataluña.

"Si te quieres ir, no pidas encima que te lo paguemos lo españoles", ha lanzado Page a los independentistas, de los que ha dicho que "quieren independencia, pero también quieren pasta y privilegio fiscal". "¿En qué quedamos? Alguien que se quiere ir no pide a los demás que se lo paguen. Sólo faltaría", ha dicho el presidente de la Junta de Comunidades.

Por todo ello, Page ha abogado por la unidad de España y ha dicho que "España seguirá siendo lo que es porque los que la defendemos somos la inmensa mayoría. Luchamos para que España sea la España de todos".