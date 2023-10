La portavoz de Page sobre la pregunta de Sánchez: "Está formulada para que la apoye el 100%"

La portavoz del Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha encontrado el gazapo en la consulta que esta semana está celebrando el PSOE para preguntar a los militantes sobre los pactos para la investidura de Pedro Sánchez. Interrogada al respecto este martes en rueda de prensa, la consejera socialista ha dicho, directamente y sin cortapisas, que la pregunta "está formulada para que el 100 por 100 de los militantes la apoye", en lo que supone una velada crítica, o tal vez no tan velada, a la orientación de la consulta para favorecer los intereses de Sánchez.

Esther Padilla se alinea así con la opinión de algunos miembros de la dirección regional del PSOE consultados por EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, que no ocultan su hilaridad y malestar a la vez por una pregunta tan "orquestada" y "teledirigida" desde el partido para obtener los resultados que desea el secretario general del partido y presidente del Gobierno en funciones.

"La pregunta en sí está formulada de una manera tan amplia que considero que está formulada para que el 100% de los militantes apoye esa consulta. Por lo tanto no tengo mucha más valoración que hacer al respecto", ha respondido Padilla al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno.

La amnistía desaparecida

Como se sabe, alrededor de 14.000 militantes están llamados a votar en Castilla-La Mancha y en torno a 172.600 en toda España. La pregunta en cuestión es textualmente la siguiente: "¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?", una formulación que el PSOE castellano-manchego ha asumido con ironía y donde la palabra "amnistía" brilla por su total ausencia, pese a ser la gran clave del momento en la política española.

La portavoz de la Junta responde así tres días después del Comité Federal del PSOE en el que Page fue la única voz discordante contra la amnistía que Sánchez está negociando con los separatistas para lograr su investidura. Aunque la consejera no ha querido hacer más declaraciones al respecto, su respuesta deja clara la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha en torno a la consulta de su partido.

La votación, tal como venimos informando, está abierta desde este lunes de forma telemática y se podrá acceder a ella hasta el viernes a las 12 horas a través de la web del PSOE, si bien continuará el sábado de forma exclusivamente presencial hasta las 20 horas en la agrupaciones locales y distritos socialistas. Los resultados se conocerán el domingo 5 de noviembre, según las previsiones.

Una maniobra

Dirigentes del PSOE de Castilla-La Mancha definen la pregunta como una "maniobra" del sanchismo para que el resultado sea a favor de la investidura de Sánchez, tal como ha reflejado la propia portavoz del Ejecutivo castellano-manchego.

Aunque en el entorno de Page no se quiere opinar a priori sobre el resultado que se puede obtener entre los 14.000 militantes de Castilla-La Mancha, hay una sensación general en la dirección autonómica de "fortalecimiento" del presidente de la Junta y de sentirse "arropado" por el partido después de haber sido la única voz discrepante en el Comité Federal del sábado.

En este sentido, y dada la formulación de la pregunta enfocada a dar el "sí" a Sánchez, la dirección regional del PSOE no se sentirá "desautorizada" en absoluto si finalmente la consulta arroja en Castilla-La Mancha un resultado positivo para la investidura de Sánchez, entre otras razones porque se considera que "lo lógico" es que los militantes respondan afirmativamente a la cuestión formulada, sin descartar que una parte se sume a la "rebelión" de Page y decida votar "no" o no participar en la consulta.

La foto con Puigdemont

Por otro lado, la portavoz del Gobierno castellano-manchego también ha sido cuestionada por la polémica foto de la reunión del secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, con el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont en Bruselas este lunes.

Sobre este asunto, Padilla ha dicho que "la única foto que merece la pena comentar" hoy es la de la Princesa Leonor jurando la Constitución, una cita que coincide en su 18 cumpleaños, por lo que ha aprovechado la portavoz para felicitarla en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha.

La foto de Cerdán con Puigdemont ha tenido amplio eco mediático y se da por hecho ya que es el paso definitivo de Sánchez y el PSOE hacia la investidura, un alto precio para muchos.

Sigue los temas que te interesan