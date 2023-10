Unos 14.000 militantes socialistas están llamados a votar desde este lunes en Castilla-La Mancha a la consulta convocada por la dirección nacional del PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez y los pactos con Sumar y los independentistas para favorecer la formación de Gobierno. En España el número de afiliados con derecho a voto ronda los 172.600, según los datos oficiales del PSOE.

La votación está abierta desde este lunes de forma telemática y se podrá acceder a ella hasta el viernes a las 12 horas a través de la web del PSOE, si bien continuará el sábado de forma exclusivamente presencial hasta las 20 horas en la agrupaciones locales y distritos socialistas. Los resultados se conocerán el domingo 5 de noviembre, según las previsiones.

Como se sabe, la consulta a las bases se lleva a cabo mediante una pregunta en la que se cita el pacto de gobierno con Sumar y los acuerdos de investidura con "otras formaciones", en referencia a los partidos separatistas, pero sin mencionar en ningún momento la palabra "amnistía", pese a que ese concepto es la clave de toda la polémica en torno a la investidura tanto dentro como fuera del PSOE.

Pregunta sin amnistía

En concreto, la pregunta a los afiliados está orientada a favorecer la investidura de Sánchez y es la siguiente: "¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?". La pregunta, así planteada, obliga al militante a votar sí o no a todo, porque ninguno podrá votar 'sí' al pacto del Gobierno con Sumar y 'no' a los acuerdos de investidura con las exigencias independentistas.

La votación ha arrancado este lunes de forma telemática después del Comité Federal del PSOE celebrado en pasado sábado en el que, salvo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no hubo apenas voces críticas contra la amnistía y las tesis de Sánchez se impusieron en forma de aplauso cerrado y en pie al secretario general del partido. Page, por el contrario, no se sumó a la posición de Sánchez, criticó abiertamente la amnistía y no se levantó ni aplaudió al presidente del Gobierno en funciones.

Fuentes de la dirección del PSOE en Castilla-La Mancha no han ocultado su hilaridad e indignación por esta maniobra del sanchismo con una "pregunta teledirigida" que está diseñada para que Sánchez gane la consulta y sin afrontar el problema real de la disensión interna de Page, que es la amnistía que se está negociando con el separatismo catalán.

No habrá desautorización

Aunque en el entorno de Page no se quiere opinar a priori sobre el resultado que se puede obtener entre los militantes de Castilla-La Mancha, hay una sensación general en la dirección autonómica de "fortalecimiento" del presidente de la Junta y de sentirse "arropado" por el partido después de haber sido la única voz discrepante en el Comité Federal del sábado.

En este sentido, y dada la formulación de la pregunta enfocada a dar el "sí" a Sánchez, la dirección regional del PSOE no se sentirá "desautorizada" en absoluto si finalmente la consulta arroja en Castilla-La Mancha un resultado positivo para la investidura de Sánchez, entre otras razones porque se considera que "lo lógico" es que los militantes respondan afirmativamente a la cuestión formulada. Cabe la opción, no obstante, de que los afiliados castellano-manchegos se sumen a la rebelión de Page y digan "no" a la pregunta, aunque a día de hoy parece improbable. Otra opción sería una baja participación regional.

En todo caso, y tal como hemos informado, desde la Ejecutiva regional del PSOE aseguran que sus datos internos ofrecen una posición contraria mucho más contundente: más del 60 por ciento de los votantes (no sólo los afiliados) del PSOE en Castilla-La Mancha está en contra de la amnistía y sólo el 15 por ciento está a favor, si bien hay un 25 por ciento de, estando en contra de esa medida, la aceptan como "mal menor" para que Sánchez pueda formar un nuevo gobierno.

Page contento y preocupado a la vez

En todo caso, más allá de la consulta, fuentes del PSOE regional consultadas por EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, han asegurado que, tras el Comité Federal, Page está "contento" por la posición que pudo fijar ante todo el partido y el "respeto" y "atención" con los que fue escuchado por sus compañeros, aunque al final se quedara prácticamente solo contra la amnistía.

Pero además de sentirse satisfecho por haber opinado abiertamente, el presidente de Castilla-La Mancha está "preocupado" por lo que pueda pasar a partir de ahora, tanto en el PSOE como en la política española, ya que se abre un periodo de incertidumbre en el que el separatismo va a tener mucho que decir si Sánchez consigue finalmente sacar adelante su investidura.

Como hemos informado, estas mismas fuentes creen que el presidente castellano-manchego ha salido "reforzado" como "líder social" después de haber sido tan claro ante el Comité Federal de Sánchez.

