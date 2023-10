El PP pide a Page que haga "algo más" porque hablando "no va a parar la amnistía"

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha instado este lunes al presidente regional, Emiliano García-Page, a "hacer algo más" porque solo con hablar el pasado fin de semana en el Comité Federal del PSOE "no va a parar una Ley de amnistía".



Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas la portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, tras lamentar en una rueda de prensa que el Comité Federal del PSOE "ha dado los primeros pasos hacia una amnistía y sus derivados" con partidos que piden condonaciones de deudas a pesar de haber sido "desleales con España y la Constitución".



Agudo ha incidido en que si García-Page "cree que con hacer lo que ha hecho es suficiente para parar una Ley de amnistía", será "decepcionante para todos los castellano-manchegos".



"El paso lo tiene que dar él", ha remarcado, y "el balón está en su tejado" para hacer "algo más" además de manifestar públicamente su rechazo a la amnistía.



Por parte del PP, ha dicho, no sugieren nada sino que sostienen que "García-Page tiene en su mano evitar que una Ley de amnistía llegue al Congreso, que se apruebe y perjudique a Castilla-La Mancha", ha apostillado.



"Él sabrá lo que tiene que hacer, solamente con hablar no va a parar eso", ha sentenciado.

