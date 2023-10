La fuerte repercusión política y mediática de la intervención del presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, ante el Comité Federal de este sábado ha tenido una primera e inmediata reacción de "firme apoyo" entre los socialistas castellano-manchegos, y no sólo en la dirección autonómica del partido, sino por el "aluvión" de llamadas y mensajes que está recibiendo en las últimas horas.

El tranquilo pero intenso y apasionado rechazo casi en solitario de Page a la amnistía que defiende Pedro Sánchez, en un territorio como el del Comité Federal, ya claramente hostil para esta posición del barón autonómico, ha sido calificado como "valiente y solvente" por fuentes de la dirección regional del PSOE consultadas por EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, donde aseguran que el partido en Castilla-La Mancha es una "piña" en estos momentos y se ha fortalecido en torno a su líder.

Este apoyo, según las citadas fuentes, va incluso más allá de Castilla-La Mancha y consolida a Page como el político que abandera "el debate contra el independentismo y la amnistía" en España y le convierte en un "líder social" de mayor alcance que la simple militancia o pertenencia a uno color político u otro. "El fortalecimiento social de García-Page tras este Comité Federal ha sido tremendo", aseguran en el PSOE regional, destacando, además, el "coraje" de decir dentro del partido lo mismo que lleva meses diciendo fuera.

Un debate político

En este sentido, en el entorno de Page apuntan un matiz importante a la posición del presidente castellano-manchego: "El debate que está liderando Page no es orgánico ni es personal, no es un debate contra Sánchez, sino que se trata de un debate puramente político en contra de dos cuestiones fundamentales, el independentismo y la amnistía, y bajo este punto de vista el liderazgo social del presidente de Castilla-La Mancha ha dado un gran salto porque está diciendo lo que piensa la inmensa mayoría de los castellano-manchegos y muchos españoles".

Esta es, a juicio de las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL EL DIGITAL CLM, una de las claves de la fuerza que Page está ganando socialmente al posicionarse de forma tan abierta contra la amnistía y las cesiones al separatismo. "No hay -aseguran- ningún otro líder así, con esta coherencia y esta determinación y esto lo está entendiendo mucha más gente de lo que parece porque Page parte de un análisis político muy profundo". Su intervención destacan, fue "muy respetuosa".

"Por estas razones el Comité Federal mostró tanto respeto a Page y se le escuchó con tanta atención", explican estas fuentes según las cuales el presidente de Castilla-La Mancha, "salvo en tres intervenciones orquestadas", recibió "un silencio respetuoso mientras intervenía y luego fue aplaudido y recibió elogios en los pasillos". Estas tres "intervenciones orquestadas" son, en concreto, las del exalcalde de Valladolid Óscar Puente, y las de los líder regionales de Galicia y Murcia, Valentín González Formoso y José Vélez respectivamente, que acusaron a Page de "deslealtad".

Lo de Tolón

En este punto, las fuentes que hemos consultado no dan ninguna importancia a las citas de Sánchez a la exalcaldesa de Toledo, actual diputada nacional y presidenta del Comité Federal, Milagros Tolón, a quien no atribuyen ninguna fuerza interna contra el liderazgo de Page en el PSOE de Castilla-La Mancha. "Esto no tiene más vueltas", aseguran desde la dirección regional socialista, donde destacan, por otro lado, la abrumadora mayoría de los votantes del PSOE en Castilla-La Mancha que rechazan la amnistía.

En este sentido, EL ESPAÑOL publica este domingo una encuesta en la que se pone de manifiesto que el 44 por ciento de los votantes socialistas en España está en contra de la amnistía, aunque desde la Ejecutiva regional del PSOE aseguran que sus datos internos ofrecen una posición contraria mucho más contundente: más del 60 por ciento de los votantes del PSOE en Castilla-La Mancha está en contra de la amnistía y sólo el 15 por ciento está a favor, si bien hay un 25 por ciento de, estando en contra de esa medida, la aceptan como "mal menor" para que Sánchez pueda formar un nuevo gobierno.

Aunque parece claro que Sánchez va a seguir sin problemas su hoja de ruta para mantenerse en la Moncloa, entre otras razones porque la oposición interna de limita a Page y poco más, y la militancia dará su apoyo al presidente en funciones en la consulta que se inicia este lunes, lo cierto es que el PSOE de Castilla-La Mancha va a mantenerse como "un foco de resistencia interna" frente a las cesiones al separatismo, una circunstancia que ya veremos si se articula, y cuándo, en algún movimiento concreto más allá de verbalizar este rechazo.

Soledad

De momento, Page parece que ha apuntalado su "soledad" en el actual PSOE sanchista pero eso no acobarda al baron castellano-manchego, sino todo lo contrario. Le ha "reforzado" como "líder social", tal como interpretan en su entorno, y seguirá diciendo lo que piense en torno a este y otros asuntos de la actualidad nacional. Como se sabe, la frase del presidente castellano-manchego que saltó a los titulares de los medios este sábado fue aquella de que "no hay garantías de que el independentismo no vuelva a intentarlo", que aparentamente cayó en saco roto y sin que Sánchez vaya a moverse un milímetro de sus posiciones.

En este contexto, EL ESPAÑOL ha publicado este lunes una encuesta electoral según la cual el bloque de izquierda en el Congreso de los Diputados seguiría menguando si hoy se celebrasen elecciones generales. Así se desprende de este sondeo elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el segundo tras los comicios de julio, que recoge que el Partido Popular lograría la mayoría absoluta con Vox, sumando 179 diputados. Esto supondría diez diputados más que los obtenidos el 23-J.

La formación de Alberto Núñez Feijóo alcanzaría los 153 diputados gracias a un 37,8% del voto, 4,7 puntos más que cuando los españoles fueron llamados a las urnas hace tres meses. Sería, por tanto, la más beneficiada de una hipotética repetición electoral que, de no lograr Pedro Sánchez su investidura, tendría lugar el 14 de enero. El PSOE, sin embargo, no sufre un desgaste excesivo y alcanzaría los 117 escaños.

