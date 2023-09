El PSOE compara al PP con Puigdemont por querer debatir sobre la amnistía en las Cortes de Castilla-La Mancha

El PSOE de Castilla-La Mancha ha acusado al PP de la región de ponerse "al mismo nivel que Puigdemont" por presentar dos proposiciones para debatir en el Parlamento autonómico sobre la posible ley de amnistía que ha exigido el independentismo catalán para hacer presidente del Gobierno de España a Pedro Sánchez y sobre la necesidad de "reforzar" la defensa de la igualdad y la libertad de los ciudadanos de todo el país.

La polémica ha surgido después de que, en el pleno del pasado 7 de septiembre, los socialistas se sirviesen de su mayoría absoluta para aprobar unilateralmente -con los votos en contra de PP y Vox- un cambio urgente del reglamento que permite a la Mesa de las Cortes rechazar debates que "excedan de las competencias estatutarias de la comunidad autónoma", algo que la oposición calificó como un intento del PSOE de evitar asuntos "espinosos" para ellos en la Cámara.

"Si en la próxima Mesa se vetan estas Proposiciones no de Ley, estarán atentando contra el derecho de los diputados para hablar en esta Cámara de lo que sí importa y es fundamental" para los ciudadanos, ha asegurado este martes durante una rueda de prensa la secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo.

"Al mismo nivel que Puigdemont"

Sin embargo, la diputada del Grupo Socialista Charo García Saco ha contestado al PP que si presentan iniciativas en el Parlamento sobre debates que "no tendrían cabida" según el Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, estarían "incumpliendo la ley" y "poniéndose al mismo nivel que Puigdemont".

"Si esos debates no tienen cabida porque la ley así lo dice, es que no tienen cabida", ha insistido la parlamentaria socialista, que ha indicado que los 'populares' están hablando "sobre una propuesta de Puigdemont que es una hipótesis", en referencia a la posible amnistía, y ha recordado al PP que las leyes hay que cumplirlas, les gusten o no les gusten".

Para Agudo, al contrario, lo que motivó el cambio unilateral y urgente del reglamento de las Cortes es que "a Page le gusta hablar de Sánchez en los medios, pero no votar aquí en las Cortes cuando tiene que dar la cara". El presidente de Castilla-La Mancha,el socialista Emiliano García-Page, se ha mostrado públicamente contrario de la amnistía, recordando a Pedro Sánchez que se presentó a las elecciones generales del 23-J rechazando la misma.

Según ha dicho la dirigente 'popular', las "cesiones" de Sánchez "a sus socios independentistas" supondrán un perjuicio a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, pues "cada euro que va a dedicar a la financiación para otros territorios va a perjudicar a la región".

