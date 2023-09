El PP se moviliza contra la amnistía en los ayuntamientos y diputaciones de Castilla-La Mancha

Siguiendo la estrategia nacional lanzada por el equipo de Alberto Núñez Feijóo, el PP de Castilla-La Mancha se va a movilizar estas dos próximas semanas en contra de la posible amnistía al fugado Carles Puigdemont y los encausados del proceso catalán, una iniciativa con la que se pretende rechazar el trato de favor de Pedro Sánchez a cambio de su investidura y obligar al PSOE castellano-manchego a pronunciarse y tomar partido en esta cuestión fundamental que afecta a todos los españoles.

En rueda de prensa celebrada este lunes en Toledo, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha lanzado esta movilización en dos frentes muy claros: por un lado, las Cortes de Castilla-La Mancha a través de una proposición no de ley, y por otro, los ayuntamientos y diputaciones de toda la región a través de mociones contra la amnistía y a favor de la igualdad de todos los españoles. Entre esta semana y la que viene, ha explicado Núñez, su partido pondrá en marcha estos mecanismos institucionales con los que mostrar su rechazo frontal a la amnistía.

Según ha dicho Núñez, la proposición no de ley se ha registrado ya oficialmente en el Parlamento regional con el objetivo de que sea "sustanciada" por la Mesa de la Cámara y pueda llevarse posteriormente al pleno para que los tres grupos políticos se pronuncien al respecto. El líder de los populares castellano-manchegos confía en que la iniciativa "tenga cabida perfectamente en sede parlamentaria" a pesar de haberse publicado este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la modificación del reglamento que permite, como hemos venido informando, a la mayoría socialista rechazar debates sobre cuestiones que exceden las competencias autonómicas.

Un debate fundamental

Paco Núñez confía en que esta maniobra impulsada por la mayoría absoluta del PSOE en el Parlamento regional no provoque que la propuesta contra la amnistía quede fuera del pleno, debido sobre todo a su importancia, para España, la unidad nacional y la defensa de la Constitución. "Entiendo que las Cortes no pueden cercenar un debate tan importante como saber si vamos a ser todos iguales o no", ha explicado Núñez al respecto.

El líder popular ha manifestado que el actual es un momento "extremadamente delicado" en el que el Estado de Derecho "está en jaque" por culpa del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y del PSOE, que mantienen una actitud que a su juicio es "un atentado contra nuestro modelo de convivencia y un grave riesgo para el conjunto de los españoles, y por ende, para el conjunto de los castellano-manchegos".

"Lo que está en riesgo de desaparecer es la igualdad de todos los españoles, es nuestro ordenamiento jurídico y nuestro sistema de garantías de deberes y derechos que, como españoles, nos hemos dado de común acuerdo", ha mantenido.

Evitar el riesgo

En este punto, Núñez ha afeado que en las negociaciones entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se están abordando temas como que un catalán "pueda tener una ley de amnistía para purgar sus delitos, que los catalanes puedan tener que pagar menos cantidad de lo que ya se han gastado vía prestamo" que tengan "más dinero de manera bilateral en concepto de financiación autonómica" o que se ceda la gestión del Ebro a Cataluña.

"¿A costa de qué, de territorios como Castilla-La Mancha? ¿Vamos a tener que renunciar a una parte de nuestro dinero para que Sánchez pueda ser presidente del Gobierno con los catalanes?", ha protestado, preguntándose "quién paga la sanidad, la educación y los servicios públicos que merecen los ciudadanos" en la región.

Por todo ello, Paco Núñez ha afirmado que "hay que evitar" ese "escenario de riesgo" al que está "sometido" el país y que "puede desaparecer la próxima semana si la investidura de Alberto Núñez Feijóo sale adelante".

"Si dentro de una semana nuestro país tiene un nuevo presidente del Gobierno que se llame Alberto Núñez Feijóo, el riesgo de que esté en jaque la unidad de nuestro país se acaba", ha aseverado, añadiendo que "Castilla-La Mancha también necesita de manera urgente un presidente del Gobierno de España" porque "tiene que abordar cuestiones importantes del ámbito nacional".

El domingo en Madrid

En este contexto, Núñez ha hecho un llamamiento a los castellano-manchegos a participar el próximo domingo en el acto convocado por su partido en Madrid para "defender la igualdad de los españoles" frente a la "amnistía que propone" el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Paco Núñez ha señalado que esta convocatoria liderada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene como objetivo, además de reclamar la igualdad de los españoles, defender la Constitución del 78 y proclamar que, "por encima de las siglas de cada partido político, está España" y que "el Partido Popular va a defender a España y la Constitución española cueste lo que cueste".

