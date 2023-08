El Gobierno de Castilla-La Mancha pide la dimisión de Rubiales: "La euforia no justifica una agresión"

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha pedido este jueves la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por su beso a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial.

"Las mujeres exigimos respeto. Ninguna situación de euforia colectiva justifica que haya una agresión", ha señalado Simón en declaraciones a Castilla-La Mancha Media.

La consejera considera que ahora mismo "lo importante" es "que el señor Rubiales tome decisiones desde el respeto a las mujeres". Y esa decisión, según ha indicado, "tiene que ser la de dimitir".

[Rubiales, acorralado: la Ley del Deporte dice que "besar a la fuerza tendrá consecuencias inmediatas"]

Simón ha lamentado que, desde el pasado domingo, Jenni Hermoso se haya visto "envuelta en una situación de la que no es responsable".

La futbolista ha pedido "medidas ejemplares"

Luis Rubiales dejó el domingo uno de los momentos más llamativos del Mundial femenino. El presidente de la RFEF dio un beso en la boca a traición a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas, un gesto que ha sido duramente señalado durante los últimos días.

Tras la gran cantidad de críticas recibidas, el presidente de la Federación quiso lanzar un claro y espontáneo mensaje, quitándole importancia a lo ocurrido. Sus palabras fueron tajantes y recalcó que "no hay nada y que el beso queda en una anécdota". Además, también dejó claro que el asunto "no va a ir a más". Sin embargo, la polémica no ha cesado.

Aunque la futbolista se había mantenido al margen durante estos días, este miércoles rompió su silencio y dio a conocer su posición a través de un comunicado en FUTPRO, del cual delega su representación pública. El comunicado emitido por el sindicato mayoritario de la Liga F y respaldado por la madrileña señaló duramente a Rubiales pidiendo que se tomaran "medidas ejemplares".