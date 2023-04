García-Page llama a los votantes de Podemos y CS para evitar que vuelva "Cospedal al cuadrado"

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato socialista a la reelección en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, Emiliano García-Page, ha vuelto a apelar al voto útil, llamando a quienes en anteriores ocasiones apoyaron a Podemos o a Ciudadanos a que confíen ahora en el PSOE si quieren evitar que se pongan al frente de la Junta de Comunidades el PP y Vox, una futurible alianza de derechas a la que ha bautizado como la de "Cospedal al cuadrado".

Así lo ha asegurado este domingo García-Page durante un acto organizado por el PSOE en Almodóvar del Campo (Ciudad Real), donde ha dicho: "O el Gobierno (de Castilla-La Mancha) lo presido yo o la alternativa es Cospedal al cuadrado: (Paco) Núñez más Vox", refiriéndose a que todas las encuestas pronostican que, en caso de tener posibilidades de hacerse con el poder, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta necesitaría del apoyo del partido liderado por Santiago Abascal.

Aunque el presidente de Castilla-La Mancha ha considerado respecto al resultado que el PSOE regional cosechará el 28-M que "esto va a muy bien" porque "nos entendemos con la gente" y "estamos haciendo política cercana, sincera, amable y de autoestima", sigue concentrando buena parte de su esfuerzo discursivo en tratar de movilizar a la totalidad del electorado regional de izquierda y de centro.

En palabras de García-Page, la ley electoral "tramposa" que aprobó en solitario el PP en la etapa de María Dolores de Cospedal "hace que nos lo ponga dificilísimo al PSOE". "Me he convertido en un alpinista, prácticamente, en vez de en político", ha añadido sabedor de que, más allá de los tres partidos más votados el 28-M (todos los sondeos coinciden que serán PSOE, PP y Vox), otras formaciones como Podemos o Ciudadanos no obtendrán representación, lo que deja a los socialistas sin posibles socios para la investidura.

De ahí que el presidente de la Junta, que necesitará llegar al menos a los 17 escaños que marcan la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha apercibido a quienes crean que "todavía queda algo de Ciudadanos" y a quienes piensen en apoyar a Podemos el próximo 28-M que "todo ese voto terminará ayudando a que Vox gobierne en esta tierra". "Así de claro", ha apostillado García-Page en un momento en el que las encuestas pronostican un decalabro de los liberales y un 6 o un 7 % de los votos para los morados, que no sería suficiente para entrar en el Parlamento autonómico.

Por último, a los afiliados, simpatizantes y votantes del PSOE les ha recordado que la realidad electoral de Castilla-La Mancha les debe "tener muy corajudos, con mucha energía" si quieren tener opciones de revalidar la mayoría absoluta de 2019.

El "escándalo" de Núñez

En Almodóvar del Campo, García-Page no ha dejado pasar la oportunidad de referirse a las dietas por kilometraje percibidas indebidamente de las Cortes de Castilla-La Mancha por el diputado regional y candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Paco Núñez, pese a que reside desde hace meses en Toledo y no en Almansa (Albacete), donde tenía fijado su domicilio al comienzo de la legislatura.

Aunque el líder del PP ha calificado este hecho como un "error administrativo" del que no tuvo conocimiento y ha pedido a las Cortes que regularicen cuanto antes la situación descontándole de la nómina las cantidades percibidas de más, García-Page ha hablado del "escándalo de las dietas de Núñez", que los socialistas cifran en 15.000 euros cobrados de forma incorrecta.

Sin embargo, el líder del Ejecutivo autonómico no ha querido profundizar en el asunto alegando que "no se lo merece la gente a quienes representan" y que, tras el 28-M, también quiere ser "el presidente de los que hayan votado al PP". "No me gusta el ruido infernal que hay de la M-30 hacia dentro, donde la mitad va contra la otra mitad. Yo no quiero ser presidente de la mitad de la región, porque no estaría cómodo cabreando a la otra mitad que no me vota. Necesito que toda la región reme en la misma dirección: para que cada vez vengan más empresas, para que haya paz social...", ha añadido.

García-Page, que ha dicho preferir "hablar en positivo" para seguir avanzando, ha añadido: "En mis mítines no quiero ni un solo insulto, ni ataques. No nos interesan y nos degradan a nosotros. Yo quiero que Castilla-La Mancha vaya a más". Unas palabras que llegan después de que la jornada anterior la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, acusase a Paco Núñez en otro acto del partido de "poner el cazo para cobrar dinero público que no es suyo", o de que el consejero de Fomento, Nacho Hernando, afirmase: "Cuando cometes un error y ganas dinero, no es que hayas metido la pata, es que has metido la mano".

Según ha podido saber este periódico, el PP de Castilla-La Mancha valorará este lunes si las declaraciones en este sentido que están haciendo los dirigentes del PSOE regional podrían ser constitutivas de reproche penal. De ser así, los 'populares' estudiarán emprender las acciones legales que consideren oportunidad. Consideran que el PSOE, en este caso, está jugando sucio para embarrar la campaña electoral pese a que Paco Núñez se ha mostrado dispuesto en todo momento, dicen, a solventar un error del que no era consciente ya que las dietas son gestionadas por el Grupo Parlamentario Popular y no por los diputados de manera individual.

