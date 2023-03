Castilla-La Mancha reacciona al caso de Ana Obregón y lo califica como "una forma de violencia"

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado este jueves que, para el Gobierno regional, los vientres de alquiler son "una forma de explotación reproductiva, una forma de violencia sobre el cuerpo de las mujeres".



La también portavoz del Ejecutivo autonómico ha hecho estas declaraciones en un acto en Toledo, al ser preguntada por el debate social que se ha suscitado tras la decisión de la artista Ana Obregón, de 68 años, de convertirse en madre de una niña por gestación subrogada en Miami.

Sobre este asunto, ha hecho hincapié en que las mujeres que en los países donde está legalizada esta práctica se someten a un vientre de alquiler son "absolutamente pobres, mujeres humildes que tienen que alquilar su cuerpo en un proceso tan transformador como es un embarazo y tan traumático como es parir a un bebé que puede no tener tus genes, pero que has llevado en tu vientre durante nueve meses, y después tener que entregarlo".

En este punto, Fernández ha hecho una apelación al derecho de las personas a ser padres y madres, si bien ha remarcado que "hay muchos niños en España y en Castilla-La Mancha que necesitan una familia de acogida y tienen derecho a tener una familia". Por ello, ha pedido que "reflexionemos muy bien cómo afectan nuestras decisiones y nuestros derechos individuales a los derechos de las demás personas".



Y, en calidad de portavoz del Ejecutivo regional, ha indicado que tiene que decir que "los vientres de alquiler en España no son legales, que nosotros no creemos que se deban legalizar pero que sí que entendemos que esos niños y niñas se tengan que filiar, porque el interés superior del menor está por encima de cualquier otra cuestión", ha aseverado.

Castilla-La Mancha anima a "ser familias de acogida"

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha animado a ser familias de acogida, porque hay "muchísimos niños que necesitan un hogar", frente a la gestación subrogada ya que, ha dicho: "todo lo que no sea legal o moral no lo voy a apoyar".



Así ha respondido García Torijano tras ser preguntada por la decisión de la artista Ana Obregón, al mismo tiempo que anima a que todas las familias que quieran apoyar y ejercer el camino de ser padres, sean familias de acogida, porque "esa es una vía muy eficaz hacia todos los niños que necesitan un hogar, y que ya están en este mundo y desgraciadamente no tienen una familia". "Animo a que las familias acojan a niños porque hay muchos pequeños que lo necesitan", ha insistido la consejera de Bienestar Social.

Regulación de la gestación subrogada

De otro lado, la presidenta de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha reivindicado la regulación de la gestación subrogada con un modelo garantista, respetando los derechos de todas las partes implicadas y evitando cualquier tipo de subordinación, económica o de otro tipo, de la gestante.

"Debe ser altruista para evitar que nadie haga negocio con la maternidad y que no exista desigualdad", ha manifestado. La líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha ha reconocido que "es un tema complejo que requiere de un equilibrio de intereses y derechos protegidos por ambas partes, pero por ello es necesario legislar y regular, y no prohibir como solución a todo". En este sentido, ha remarcado que "las familias de nuestro tiempo son diversas, y no debemos negarnos a la evidencia, sino trabajar por adaptar nuestra legislación a esta realidad".

"Único partido que apoya la regulación"

Tal y como ha avanzado, Ciudadanos es el único partido favorable a la regulación de la gestación subrogada, "como ha quedado demostrado tras los repetidos intentos del partido liberal por abrir este debate en el Congreso de los Diputados, siempre encontrando el rechazo de PSOE, PP, Vox y Podemos". De hecho, ha manifestado que este jueves se ha registrado nuevamente una propuesta para fijar una edad mínima de 25 años y máxima de 45 para ser progenitor, en aras de garantizar el interés superior del menor.

"Con nuestro modelo ni se podría haber dado este caso reciente que ha sacudido la opinión pública, ni tendríamos la desprotección de los niños que vivimos hoy en España al no poder ser inscritos", ha aclarado Picazo, afirmando que "la lucha por más libertad, más tolerancia, más respeto y más dignidad sigue siendo revolucionaria, parte esencial del liberalismo".

