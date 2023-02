Castilla-La Mancha se prepara para la batalla jurídica por el agua del río Tajo

Castilla-La Mancha comienza a tomar posiciones ante una posible batalla judicial del agua. Su presidente, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles que ya ha dado instrucciones a los servicios jurídicos del Gobierno regional para que se personen en los tribunales competentes para defender el acuerdo aprobado por Gobierno central respecto al Plan Hidrológico del Tajo (2022-2027). En este texto, se fijan por primera vez unos caudales mínimos en el río a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera, con una consiguiente disminución de aportes al trasvase Tajo-Segura.

Esta afirmación, que el presidente ha hecho durante la firma de adhesión de doce municipios de la comarca del Campo de Calatrava (Ciudad Real) a la Tubería Manchega, se produce como respuesta a los anuncios de Comunidad Valenciana y Region de Murcia de recurrir el Plan Hidrológico en los tribunales.

García-Page ha confirmado que "ayer mismo firmé la instrucción a los servicios jurídicos para que la Junta se persone ante los tribunales para defender el acuerdo que hemos alcanzado con el Estado", puesto que "hay que saber que lo que se consigue hay que consolidarlo".

Sobre la llamada batalla del agua y el enfrentamiento entre territorios, ha lamentdo que le "duelen los oidos" de escuchar que se quiere quitar agua al Levante "cuando por cada hectárea de regadío que tenemos aquí ellos tienen cuatro".

"No nos engañamos, han podido desarrollar muchos regadíos en una de las zonas más secas de España y aquí no lo hemos podido hacer", ha agregado.

Por último, el presidente regional ha lamentado los insultos recibidos, no ya de los regantes murcianos, sino de personas de Castilla-La Mancha. "Me han llegado a llamar cateto por defender el agua para mi tierra. Y ha sido desde mi tierra, responsables políticos diciendo que de esto no había que hablar y que era de catetos. ¿Se puede tener más complejos de inferioridad?", se ha preguntado.

12 municipios que beberán del Tajo-Segura

García-Page ha hecho estas afirmaciones en el acto de firma de los convenios de adhesión de doce municipios del Campo de Calatrava a la Tubería de la Llanura Manchega. "Aquí hemos llegado a un acuerdo que permitirá que tengáis los derechos que no se han discutido en ningún punto de España. No podemos permitirnos que por falta de agua no os podáis ni plantear que vengan industrias", ha incidido, respecto a una infraestructura de la que se verán beneficiadas 40.000 personas con agua procedente del trasvase Tajo-Segura.

Imagen de los firmantes.

A su juicio, esta firma significará que muchos municipios tendrán garantizado el acceso el agua gracias a una inversión que "empezó presupuestada en 35 millones y va a acabar costando 98 millones".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero; el director de la Agencia del Agua, José Manuel Martín Aparicio; la directora-gerente de la empresa pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Silvia Díaz del Fresno; y el presidente del Consorcio del Campo de Calatrava y alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, entre otras autoridades locales.

