La última propuesta de Ciudadanos en Castilla-La Mancha: legalizar la prostitución

La presidenta de Ciudadanos (CS) en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha pedido este jueves durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico la legalización de la prostitución para "garantizar la seguridad y los derechos laborales de quienes la ejercer libremente, proteger a quienes lo hacen obligadas y perseguir a los explotadores y las mafias".

Además, durante un debate general relativo a la mujer celebrado a propuesta de su partido, se ha mostrado preocupada por el descenso de la natalidad y ha planteado "avanzar en técnicas de reproducción asistida, también para mujeres sin pareja y sobre todo para mayores de 40 años", ya que "la inestabilidad laboral lleva a muchas a retrasar la maternidad y debemos dar respuesta a esa circunstancia".

Asimismo, ha reclamado la regulación de la gestación subrogada altruista "con las debidas garantías sanitarias" y, ante "el drama que no cesa" de la violencia de género, ha pedido implementar la detección de casos en Atención Primaria, mejorar la coordinación entre policía, justicia y sanidad, agilizar los procesos judiciales y, sobre todo, fomentar la igualdad, el respeto y la no discriminación desde la educación.

"El barómetro de Juventud y Género de la FAD dice que desde 2019 ha aumentado el número de adolescentes que niegan que exista la violencia contra las mujeres. Esto no puede ser", ha lamentado la diputada naranja.

Carmen Picazo, que se ha mostrado muy crítica con la ministra Irene Montero, sobre la que ha dicho que "criminaliza a los hombres simplemente por ser hombres, pero al mismo tiempo impulsa una ley que rebaja las penas de los violadores", ha reivindicado un feminismo "abierto y eficaz, que sume y no excluya". "No me hace falta que nadie me conceda el carnet de feminista oficial", porque "llevo toda mi vida defendiendo la igualdad de oportunidades", ha añadido.

"Tengo dos hijas y un hijo, y quiero para los tres las mismas oportunidades y el mismo trato", ha dicho Picazo, remarcando que "no quiero para mis hijas ninguna barrera, pero tampoco ningún privilegio, porque sé que no lo necesitan".

