SOS de las limpiadoras al Gobierno de Castilla-La Mancha ante una "situación insostenible"

Los representantes de las trabajadoras de la limpieza en Castilla-La Mancha, que han mantenido nueve jornadas de huelga para exigir la mejora de sus condiciones laborales, han pedido este jueves que las Cortes regionales emitan una declaración institucional en apoyo a este colectivo de 15.000 empleadas.



En una concentración que se ha celebrado a las puertas del parlamento autonómico, donde este jueves se ha celebrado un pleno, el responsable del Sector Limpieza de UGT FeSMC Castilla-La Mancha, Félix Frutos Martín, ha manifestado que las trabajadoras protestan por una situación "ya insostenible".



En este sentido, ha recordado que los convenios de las provincias de Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara están "bloqueados por las patronales, que este año se van a llevar 120 millones de euros de dinero público puesto por la Junta", ya que las limpiadoras desempeñan su labor en centros públicos como centros de salud.



Por ello, han registrado un documento en el parlamento regional con el objetivo de que se haga una declaración institucional en las Cortes de Castilla-La Mancha que "reconozca el esfuerzo y el trabajo de las limpiadoras de nuestra región".



También ha lamentado que tras dos semanas de huelga, no han llegado a ningún acuerdo "porque la patronal sigue poniendo encima de la mesa unos incrementos salariales miserables", y ha exigido "una subida justa en salarios, congelados desde 2021, en un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres con salarios ínfimos", al mismo tiempo que ha señalado que la mayoría de los trabajadores no trabajan a jornada completa y "no llegan a fin de mes". Asimismo, ha instado a la Junta a que "intervenga en el conflicto y que lo resuelva cuanto antes".

[El sector de la limpieza en Castilla-La Mancha pide a la Junta que intervenga cuanto antes para llegar a un acuerdo ante esta situación]

Dos cuestiones claves

Por su parte, el secretario de la Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO del Hábitat de Castilla-La Mancha, Juan Carlos García Montoya, ha puesto el acento en dos cuestiones, por un lado, en las mujeres, ya que se trata de trabajadoras con un contrato a tiempo parcial, por lo que ha pedido poner "ya medidas desde la propia administración pública para que la precariedad en este sector acabe".



Por otro lado, García se ha referido a las empresas que resultan adjudicatarias de los contratos públicos y ha pedido la implicación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para garantizar que esas trabajadoras que "prestan un servicio y absolutamente necesario tengan también salarios dignos y decentes y condiciones de trabajo dignas y decentes como cualquier trabajador público.



A preguntas de los medios de comunicación sobre si preparan más manifestaciones, ha sostenido que van a seguir con todas las movilizaciones que tengan porque no van a dejar de salir a la calle y "de reivindicar" allá donde consideren "oportuno a lo largo de las cuatro provincias que están en conflicto movilizaciones y concentraciones" hasta que tengan una solución satisfactoria a sus reivindicaciones.

