Castilla-La Mancha, la región con más prostíbulos de España: explotación, drogas y sufrimiento

Tan solo hace falta viajar por las carreteras de Castilla-La Mancha para comprobar cuál es la realidad de nuestra región. Luces de colores, letreros luminosos con la palabra 'Club' y aparcamientos llenos de coches dan paso a edificios más modernos o más antiguos, pero todos ellos comparten la misma situación: mujeres explotadas 24 horas al día para poder enviar algo de dinero a sus familiares o pagar sus deudas con el proxeneta que les prometió una vida mejor.

Concretamente, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con el mayor número de prostíbulos existentes en todo el país -un 80 % se encuentra aquí-. Además, con la pandemia se han incrementado los pisos privados donde se ejerce la prostitución hasta llegar a los 160. Según los últimos datos ofrecidos por la Asociación In Genero, al acabar 2020 había un total de 1.052 personas dedicadas a ello y 245 lugares abiertos. Sin embargo, según señala la escritora y directora de cine Mabel Lozano, "es muy difícil contabilizar a estas mujeres" porque "no solamente están en la calle y en los burdeles".

Dos importantes focos

"La prostitución está cada vez más oculta, aunque es cierto que Castilla-La Mancha es la comunidad con más puticlubs. Tenemos dos focos importantísimos", señala. Por un lado, se encuentra "la mal llamada carretera del amor de Cuenca". Por otro, menciona la autovía A-4 o el contorno de Valdepeñas.

Mabel Lozano (Villaluenga de la Sagra, Toledo, 1967) lleva años investigando sobre la trata de blancas y defendiendo los derechos de las mujeres. Su primer trabajo en esta dirección fue el documental Voces contra la trata (2007), al que le han seguido Chicas nuevas 24 horas (2015), El proxeneta (2018) y Biografía del cadáver de una mujer (2021), cortometraje con el que ha ganado un premio Goya.

Después de recorrer países como Perú, Colombia, Paraguay o Argentina, Mabel asegura que nunca ha entrevistado a una prostituta, sino a "centenares de mujeres prostituidas" que "si hubieran tenido la opción de trabajar en otra cosa, nunca habrían estado ahí".

"No tienen otra alternativa"

Según cuenta la cineasta, cuando tienes 19 años y tres hijos a tu cargo a los que no puedes dar de comer, "aceptas cualquier cosa para conseguir dinero". "Eres vulnerable y la prostitución se te ofrece como una salida. No te queda más remedio que dedicarte a ello porque no tienes alternativa", sostiene. Es por ello que califica de "ignorantes" a quienes piensan que estas mujeres están ahí porque quieren. "La libertad y la prostitución son dos palabras absolutamente contrarias", dice.

Mabel afirma que la mayoría de estas personas "no han podido elegir ser prostitutas o abogadas". Han aceptado ese trabajo porque no tienen más remedio, pero "no significa que sea voluntad suya dedicarse a ello". "¿La gente de verdad se cree que ellas están encantadas de estar con 40 hombres al día? No. Si pudieran, ni los mirarían. Y los que piensan que sí, son lamentables", sostiene.

Les retiran el pasaporte en cuanto llegan

Para captar a estas mujeres, los proxenetas contactan con ellas a través de Internet o se desplazan en su búsqueda a los países de origen. Las víctimas, principalmente de América Latina, viajan a España tras ser convencidas de que con este trabajo conseguirán una vida mejor. Incluso muchas de ellas son engañadas con falsas ofertas de empleo pensando que serán camareras o cuidadoras. Pero no es así. Nada más entrar en nuestro país les retiran el pasaporte y son trasladadas a un club de alterne donde las fuerzan a ejercer la prostitución. A partir de ahí, no hay salida.

Precisamente este mismo lunes, agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Toledo un grupo criminal que se dedicaba a la explotación sexual. Al parecer, las víctimas aterrizaban en el Aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid Barajas tras ser captadas a través de una conocida red social e inmediatamente se les requisaba la documentación y el dinero. Una de ellas, consciente del engaño, se negó a ser prostituida y como represalia fue encerrada en la habitación de un establecimiento en el que permaneció durante cinco días mientras era drogada y agredida para que cambiara de actitud.

"Necesitamos una ley contra la trata"

Hay pocas mujeres que consigan salir de la prostitución. No denuncian por el miedo y por las amenazas. Además, las que lo consiguen se quedan tocadas de por vida. "Para estar ahí te han roto entera. Te han dicho que no vales nada y te han tratado como un saco de carne. Hay que reconstruir a un ser humano que está tremendamente dañado", señala Mabel Lozano, que pide una ley integral contra la trata de manera urgente.

"En nuestro país no hay una ley que aborde la prevención y la reinserción. ¿Cómo salen de ahí esas mujeres? ¿Qué pasa con ellas? ¿Dónde van? No tienen herramientas ni alternativas. No hay nada que las proteja", denuncia la actriz. "Estamos esperando esta ley desde hace años y no la ha hecho ningún Gobierno. No hay voluntad política", critica. "Es imposible hablar de un mundo igualitario mientras exista esta violencia extrema".

Cabe recordar que el pasado año, la ministra de igualdad, Irene Montero, ponía encima de la mesa la intención de crear una ley con "medidas contundentes" para poner fin a la impunidad de la "poderosa" industria proxeneta. Además, Pedro Sánchez prometía hace unos meses, durante el 40º Congreso del PSOE celebrado en Valencia, una ley para abolir la prostitución esta legislatura. Sin embargo, Mabel sostiene que "ni se sabe ni se conoce nada de ella".

Castilla-La Mancha trabaja en la prevención

El Gobierno de Castilla-La Mancha, por su parte, continúa trabajando junto a entidades del Tercer Sector como Médicos del Mundo en la prevención de la trata y la explotación sexual. Así lo indicaba el pasado 22 de septiembre -durante las VIII Jornadas ‘Prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual'- la directora del Instituto de la Mujer de la región, Pilar Callado.

Según explicaba Callado, el Ejecutivo autonómico, dentro de su ámbito competencial, trabaja en tres grandes áreas: la prevención a través de una línea de subvenciones puesta en marcha en la anterior legislatura, la atención especializada a mujeres víctimas de explotación sexual y, finalmente, acciones de sensibilización, tanto en el ámbito educativo como a nivel general.

Para la directora del Instituto de la Mujer, "trata de personas y explotación sexual son las dos caras de la misma moneda”. Por ello, insistía en la necesidad de una legislación estatal abolicionista que persiga esta forma de violencia en la que las víctimas son mujeres muy vulnerables que han sido engañadas y que son coaccionadas para mantenerlas en esta situación.

