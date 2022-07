La suelta de conejos "invasores" arrasa el campo castellano-manchego

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha realiza un estudio para demostrar a la Administración que el conejo liberado en el campo, con intención de alimentar al lince, es un híbrido entre doméstico y conejo de monte, lo que perjudica al sector agrario.



La investigación, a petición de los agricultores y ganaderos de la comunidad, trata de revelar el daño que este animal puede causar al campo castellano-manchego, pues se trata de un conejo que vive en el cultivo.



El sindicato ha detallado en un comunicado que a la iniciativa se han sumado también Ayuntamientos, cooperativas y asociaciones, que denuncian que la suelta de un conejo no autóctono ha provocado una erosión genética.



Además, ha criticado que la suelta del "conejo invasor" ha sido realizada con dinero público y este hecho "debe de ser enmendado".



Por ello, Unión de Uniones ha reclamado a la Administración competente que compense el daño causado a agricultores y ganaderos "al haber permitido y no haber controlado la suelta de conejos con el conejo autóctono de monte".



Asimismo, ha cargado contra la Administración por tardar tres meses en dar los permisos de caza por daños cuando "el trámite debería de ser ágil, de una semana al máximo, para controlar el daño de manera eficaz" y ha pedido retirar las tasas a este tipo de cacería porque "no se trata de una actividad lúdica, si no de una acción para paliar un problema".



Según ha explicado el sindicato, la proliferación de daños en los cultivos provocados por los conejos alcanza "niveles insoportables", una situación que, desde hace más de diez años, está "comprometiendo enormemente la viabilidad de muchas explotaciones, que ven como sus ingresos merman cada año, además del mayor gasto que supone proteger los cultivos frente a dichos animales".



Igualmente, ha destacado que, en consecuencia a la suelta de conejo, ha crecido el problema de los daños por otra fauna silvestre como son corzos, ciervos, gamos, jabalíes y rebecos, entre otros, que entran en las fincas dejando totalmente limpia la parcela.

