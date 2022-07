Paco Núñez dice que García-Page ha perdido "totalmente" el contacto con la realidad

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este lunes en Valdepeñas (Ciudad Real) al Gobierno regional que "no frivolice" con la inflación, porque la situación económica "está para pocas bromas" y la salud de las pymes y autónomos "no está para “gracietas".

Núñez, que ha visitado en Valdepeñas la empresa Gruart La Mancha, ha hecho esta petición después de que el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, haya dicho en una entrevista que "no le preocupa la inflación", lo que a su juicio demuestra "que ha perdido totalmente el contacto con la realidad” y con la situación económica de la región, ha informado en una nota de prensa el PP de Castilla-La Mancha.

El líder popular ha preguntado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, si los 15.000 millones de euros que el Gobierno de España ha recaudado en impuestos "le parecen una miseria", cuando "las familias no llegan a final de mes y no pueden hacer la cesta de la compra, las pymes no puede pagar el recibo de la luz, los autónomos no pueden llenar el depósito de sus vehículos y los agricultores trabajan a pérdidas".

Según Núñez, la situación económica "está para pocas bromas", la economía de las familias "para pocos chistes" y la salud de pymes y autónomos "no está para gracietas", por lo que ha pedido a García-Page "seriedad" y ha lamentado "la desgracia de tener un muy mal gestor" al frente del Gobierno regional.

Viabilidad

Castilla-La Mancha "necesita una gestión centrada en garantizar la viabilidad de las pymes y autónomos", porque según ha vaticinado: "Todo apunta a que el próximo otoño va a ser muy complicado".

En este contexto, Núñez ha demandado a los gobiernos socialistas que "sean serios" en sus previsiones, teniendo en cuenta que la inflación en España supera los dos dígitos y que en Castilla-La Mancha se sitúa en el 12,7 por ciento.

Al respecto, ha señalado que el precio de la luz se ha disparado, al igual que lo ha hecho el precio del gas, de la gasolina y de la cesta de la compra, y ha reiterado que "todos los indicadores nos dicen que la inflación va a seguir subiendo y no se va a estabilizar", por lo que en su opinión "se va a convertir en un verdadero impuesto que está recortando la economía de las familias, pymes y autónomos.

Empobrecimiento

En similares términos se ha pronunciado este lunes en una rueda de prensa el diputado nacional por Toledo Vicente Tirado, que ha advertido sobre el empobrecimiento de la población debido a la inflación.

Por otra parte, preguntado por que García-Page haya admitido en una entrevista que le preocupa que la permanencia de Podemos en el Gobierno tenga como consecuencia directa la imposibilidad de llegar a grandes acuerdos con la oposición, con el PP, Tirado ha sugerido a los parlamentarios socialistas de Castilla-La Mancha que pasen "de las palabras a los hechos", porque "obras son amores".

Les ha pedido "que no hablen, sino que actúen en el Parlamento y voten en contra de la ley Bildu, en contra de esas leyes que tanto daño hacen a España y a los castellano-manchegos", porque entiende que "mientras no haya acciones concretas por parte de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha las palabras se las lleva el viento".

"Las palabras son papel mojado, lo importante es ser coherente con el voto, y hemos visto que los diputados y los senadores del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, de manera sistemática, siempre votan mirando a la Moncloa y dando la espalda a Castilla-La Mancha y a los castellanomanchegos", ha añadido.

