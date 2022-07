García-Page muestra preocupación y tristeza por la permanencia de Podemos en el Gobierno

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado este lunes su preocupación por el hecho de que la permanencia de Unidas Podemos provoque que no puedan llegarse a grandes acuerdos de Estado con el Partido Popular.

"Me preocupa si su permanencia en el Gobierno tiene como consecuencia directa la imposibilidad de llegar a grandes acuerdos con el PP, además de ser triste para el país, supondría desde mi punto de vista un inmenso poder para Podemos. No poder por acción, pero sí por omisión. Un poder de veto, y eso no nos lo podemos permitir", ha dicho expresamente García-Page en una entrevista con El País recogida por Europa Press.

Durante la conversación, García-Page ha señalado además sobre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "es consciente de que la gente reclama acuerdos y moderación".

"El 'no' por sistema perjudica a los partidos que tienen opción de gobernar", ha avisado García-Page a su "colega" Núñez Feijóo.

El líder del Ejecutivo castellano-manchego, en otro orden de cosas, ha hecho referencia también a las conclusiones del Debate sobre el Estado de la Nación, celebrando no lo que se aprobó, sino "lo que no salió" durante la sesión.

"Ni la corrupción ni ningún recorte, contrariamente a lo que sale en todos estos debates", ha apuntado.

Acuerdos

Por otro lado, García-Page ha considerado que el PSOE, en el Gobierno central, y el PP no pueden desterrar acuerdos sobre cuestiones a medio y largo plazo que sobrepasen lo ideológico y ha planteado llegar a acuerdos sobre Europa y los fondos europeos, un pacto de rentas y un pacto sobre la energía.

"Ser valiente ahora mismo es llegar a acuerdos, y lo más transversal posible", ha reflexionado el presidente castellano-manchego en esta entrevista que publica El País, en la que ha analizado el debate sobre el estado de la nación, que a su entender ha sido "tácticamente hábil y oportuno", pues ha señalado que "si el debate se hubiera producido hace un mes, casi todo el arco parlamentario hubiera sido muy hostil por distintos temas: Marruecos, el Sáhara, la cumbre de la OTAN, el gasto militar".



García-Page ha destacado que "había burbuja de presión" y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "la ha pinchado" y, además, "ha consolidado, restablecido y reseteado los pactos de coalición, preparando el escenario previo al presupuesto".



"Quince días antes, en vez del debate del estado de la nación habría sido un debate del Gobierno consigo mismo", ha recalcado García-Page, que se ha mostrado convencido de que "Podemos no va a hacer nada por salirse del Gobierno. No se han visto en otra".

