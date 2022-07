Un amplio número de ayuntamientos y las cinco diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha se han concentrado este miércoles y han guardado silencio en señal de homenaje y en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en el Ayuntamiento de Ermua, asesinado hace 25 años por la banda terrorista ETA, y por todas las víctimas de terrorismo.



Una concentración que ha convocado a nivel nacional la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que, en Toledo, se ha celebrado en la Plaza Ciudad de Nara, dedicada a las víctimas del terrorismo, y ha presidido la alcaldesa, Milagros Tolón, quien ha significado la "solidaridad" de la ciudad "contra la barbarie terrorista".



Tolón, a la que han acompañado ediles del equipo de Gobierno y también del resto de grupos políticos representados en la Corporación, "salvo Vox", ha observado que "lo más importante es la reconciliación" porque "la historia se escribe reconciliando y recordando lo que no tiene que volver a ocurrir en este maravilloso país".

"Hoy casi todos los grupos políticos damos testimonio, y también los vecinos, recordando lo que pasó hace 25 años, de una ciudad solidaria que tiene mucho pasado, mucha historia y recuerda para no que no vuelva a ocurrir porque lo importante en la historia de España es lo tanto que ha significado la paz, la solidaridad y, como no, el recuerdo", ha zanjado Tolón.

Núñez: "Un honor compartir partido"

En el acto de homenaje ha participado también el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha reconocido "un honor" el poder compartir partido con el "joven político, demócrata, vilmente secuestrado y asesinado hace 25 años".

"Nuestro recuerdo para nuestro presidente de honor de Nuevas Generaciones (NNGG) y hoy más que nunca debemos recordar su memoria y el esfuerzo de tantos cientos de víctimas que el terrorismo ha dejado por el camino", ha añadido, "en un día que estamos a las puertas de que mañana, en el Congreso, se pueda cometer una verdadera tropelía democrática".

En concreto, por la previsible aprobación de la Ley de Memoria Democrática, "esa ley Bildu de (Pedro) Sánchez que los herederos de ETA han escrito y que el socialismo español ha aceptado reescribir la memoria democrática de nuestro país".

Aquí, ha lanzado una batería de preguntas al presidente regional, Emiliano García-Page, respecto a si "sus diputados nacionales" van a votar a favor de esa ley y, de aprobarse, si se "compromete" a la derogación, toda vez que si no lo ordena "es votar a favor de Bildu" y después de que, ha zanjado "tiende a eximir su responsabilidad cuando es el presidente de la Junta".

Abengózar: "El país se unió"

Por otra parte, en una rueda de prensa en las Cortes regionales, la portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico, Ana Isabel Abengózar, ha tenido palabras de recuerdo para el concejal asesinado por ETA hace 25 años y ha subrayado que, entonces, "el país se unió" para "decir a los terroristas de ETA que no íbamos a consentir ni un asesinato más".

Y ha valorado que, en la actualidad, el país recuerde la reacción y la unidad de aquellos momentos y que, además, gracias al trabajo y al esfuerzo colectivo se pudo "ver el fin de la banda terrorista".

También, el equipo de Gobierno de la Diputación de Toledo, junto a diputados de los grupos políticos en la Institución y trabajadores, ha secundado los cinco minutos de silencio convocados por la FEMP y su presidente, Álvaro Gutiérrez, ha resaltado que "es una concentración muy emotiva".

"Demuestra la unidad de los españoles y las fuerzas políticas, al menos las representadas en la Institución provincial, en torno a lo verdaderamente importante como es la lucha contra el terrorismo que, afortunadamente, ha desaparecido, porque la sociedad española fue capaz de acabar con ETA".

Concentración en Albacete

En Albacete decenas de vecinos han participado en la concentración, frente al ayuntamiento, en la que el alcalde, Emilio Sáez, ha declarado que querían mostrar la solidaridad "con su familia y con sus compañeros del Partido Popular".

Ha indicado que "ese intento de extorsión por parte de ETA marcó un antes y un después en la concepción que la gente tenía de la banda terrorista" y ha pedido que "este 25 aniversario sirva como recuerdo de la unidad que requiere la lucha contra el terrorismo".

En la concentración, a la que han asistido representantes de la Diputación provincial y gobiernos regional y central, así como de las FCSE, ha participado la presidenta de Ciudadanos en las Cortes regionales, Carmen Picazo.

