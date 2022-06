Castilla-La Mancha premia a los servicios públicos más destacados de la región

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho entrega de los Premios a la Excelencia y la Calidad en la Prestación de los Servicios Públicos, que han ido a parar a la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina; la Inspección de Educación de la Consejería; y la Dirección General de Protección Ciudadana.

El acto ha estado presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y con estos reconocimientos la Administración regional distingue a quienes favorecen la prestación de estos servicios a la ciudadanía bajo pautas de calidad, innovación y creatividad.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha. Foto: Óscar Huertas.

Estos premios, que se celebraron por primera vez en el año 2002, son el reconocimiento oficial y público del buen funcionamiento de los diferentes organismos o entidades públicas, empresas y fundaciones públicas, centros o unidades administrativas que hayan destacado en este ámbito, a fin de que esos comportamientos sirvan de referencia al conjunto de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

Gratitud de Page

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha mostrado su gratitud a todos los empleados públicos, momento en el que ha desvelado que su consejero de Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, sigue ejerciendo en el cargo pese a las "múltiples ofertas, mejor pagadas" que ha recibido.

"Te agradezco que hayas mantenido el concepto vocacional de estos premios y del servicio público", ha señalado el presidente regional.

Según García-Page, "lo que peor que llevan los buenos funcionarios es que se les equipare" a los que no trabajan tanto, por lo que poner en valor al que tiene mérito y al que se esfuerza por mejorar con estos premios redunda no solo en su excelencia, sino también en la calidad. “Los jefes de los servidores públicos son todos los ciudadanos. El que no vive para servir, no sirve para vivir", ha dicho parafraseando a Teresa de Calcuta.

Según ha defendido, "si todo el mundo hiciera algo por los demás, la vida sería muy distinta", y estos premios "responden a la vocación pública" de toda la plantilla.

Premios a la Excelencia y la Calidad en la Prestación de los Servicios Públicos. Foto: Óscar Huertas.

Ruiz molina agradece el esfuerzo

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno regional, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha sido el encargado de abrir el acto, y ha querido reconocer el esfuerzo realizado por todos los servidores públicos, más allá de los galardones.

En las 11 ediciones anteriores han sido 154 candidaturas en total las que han aspirado a premio, representando a más de 1.500 empleados, un interés que según Ruiz Molina pone de manifiesto "el interés de los trabajadores por mejorar lo que realizan diariamente".

"Hablamos de la necesidad de impulsar servicios públicos modernos y eficientes con el objetivo de que sigan siendo motor de cambio y de progreso en la Comunidad Autónoma", ha enfatizado.

Juan Alfonso Ruiz Molina. Foto: Óscar Huertas.

El consejero ha recordado los "encargos" que le encomendó el presidente regional al asumir la cartera de Administraciones Públicas, y uno de ellos era "modernizar" la prestación de los servicios. Tras estos encargos, arrancó el diálogo social y se adoptaron medidas "que ponían en valor el trabajo de los empleados públicos", ha detallado.

Categorías

De este modo, el Premio en la categoría Mejores Prácticas en Servicios Públicos prestados a la Ciudadanía, que ha recibido 13 candidaturas, ha ido a parar a la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina por su proyecto de atención farmacéutica a domicilio

Han merecido diploma de finalistas el proyecto de desarrollo del lenguaje 'Cuéntame, cántame' de la Delegación de la Junta en Guadalajara; la Secretaría General de la Consejería de Fomento por 'Nomenclátor Goegráfico Digital de Castilla-La Mancha'; y menciones especiales para el servicio provincial de Atención Ciudadana de Albacete por 'Canal de Telepresencia'; y el Ayuntamiento de Pedro Muñoz por su atención a la ciudadanía.

Premios a la Excelencia y la Calidad en la Prestación de los Servicios Públicos. Foto: Óscar Huertas.

En el capítulo de Mejores Prácticas de Gestión Interna, también con 13 candidaturas, el galardón se ha ido a la Inspección General de Educación de la Consejería por 'Persiguiendo la mejora profesional'.

Han merecido diploma la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real por su iniciativa 'Del papel a la era digital'; la Gerencia Integrada de Hellín por 'Implantación de sistemas de trazabilidad textil en el sistema sanitario'; la Gerencia Integrada de Alcázar de San Juan por 'Red de intercambio de medicamentos de alto impacto entre hospitales de Castilla-La Mancha'. Menciones especiales para GAI de Ciudad Real por la creación de tejidos neurológicos; y el Ayuntamiento de Albacete por su organización de los servicios de atención primaria.

Premios a la Excelencia y la Calidad en la Prestación de los Servicios Públicos. Foto: Óscar Huertas.

