Castilla-La Mancha destina 450.000 euros a 41 proyectos de investigación arqueológica

Un total de 41 proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha, de los 70 presentados, van a recibir los 450.000 euros que el Gobierno regional destina en esta nueva convocatoria, de los cuales 6 proyectos, con más de 80.000 euros, son para la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, ha informado en rueda de prensa de estas ayudas acompañada por la vicerrectora de Coordinación, Comunicación y Promoción de la UCLM, Leonor Gallardo, y ha señalado que cada una de estas convocatorias (que nacieron en 2014) generan una media de 500 empleos directos en la zona en que se desarrolla el proyecto.

A la convocatoria de este año, dotada con 450.000 euros, se han presentado 70 proyectos de los que han sido elegidos 41: 12 sobre la provincia de Ciudad Real, 6 para Cuenca, 6 para Toledo, 9 para Albacete y 8 para Guadalajara.

Todos los proyectos

Del total, 6 se centran en investigaciones paleontológicas y 36 en arqueológicas, de las cuales 9 están centradas en prehistoria, 2 en arte rupestre, 4 de la Edad del Hierro, 9 en la época romana y 11 en el periodo medieval. Además, 26 son iniciativas desarrolladas por universidades, entre ellas la UCLM (que ha recibido 80.000 euros de ayuda para los seis proyectos que ha presentado), la Universidad de Alcalá, la UNED y otras.

Los proyectos de la UCLM (que suponen un 18 % de la partida presupuestaria) analizarán la época medieval de Castilla-La Mancha, con estudios sobre los castillos de Montiel, Uclés o la necrópolis de Alarcos, y lleva años estudiando enclaves del arte rupestre asociados al bien patrimonio mundial arco rupestre del arco mediterráneo, que este año se centrará en el abrigo de la rambla de la Huerta de Mateo en Minglanilla (Cuenca).

También han recibido ayudas entidades como CSIF y once ayuntamientos, ha desglosado la viceconsejera de Cultura quien ha dicho a los promotores que no han sido elegidos que no se desanimen y lo sigan intentando ya que hay muchas ayudas que comenzaron en años anteriores pero también se han incorporado algunas nuevas.

En concreto, de los 41 proyectos seleccionados 35 continúan con trabajos iniciados en años anteriores, algunos de los cuales acumulan una "larga trayectoria" como los estudios en el monasterio de Santa María de Melque, la cueva de los Casares o dinosaurios en Sacedón, pero algunos son nuevos como excavaciones en Ucedad o el santuario de Alarcos.

Asimismo, en esta convocatoria de ayudas se retoman los trabajos en dos yacimientos "emblemáticos" en Castilla-La Mancha: la ciudad romana de Ercávica (cerca del embalse de Buendía, en la provincia de Cuenca) y Ciudad de Vascos (en la comarca toledana de La Jara).

Y se mantienen líneas de investigación abiertas en el parque arqueológico de Recópolis, a través de la Universidad de Alcalá de Henares.

Por su parte, la vicerrectora ha agradecido a la Consejería la rapidez en la resolución de las ayudas.

