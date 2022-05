La agenda informativa del martes en Castilla-La Mancha: todo lo que será noticia

Actualidad y cultura

--9.00 horas: en Toledo, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Lola Merino, y el diputado, Emilio Bravo, asisten a la manifestación convocada por Unión de Uniones y la Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha, a las puertas de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.

--9.15 horas: en Toledo, la presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, asiste a la manifestación convocada por Unión de Uniones y la Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha, a las puertas de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.

--9.30 horas: en Guadalajara, el presidente regional del PP, Paco Núñez, asiste al desayuno económico 'Claves para convertir en oportunidad este complicado 2022', en el Hotel Guadalajara Conference Center Affiliated by Meliá.

--10.00 horas: en Ciudad Real, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Francisco Cañizares, ofrece una rueda de prensa, en el Ayuntamiento.

--10.15 horas: en Toledo, la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, ofrece una rueda de prensa, en la sede.

--11.00 horas: en Ciudad Real, la concejal del Grupo Municipal Unidas Podemos, Nieves Peinado, ofrece una rueda de prensa, en el Ayuntamiento.

--11.30 horas: en Toledo, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ofrece una rueda de prensa, en las Cortes.

--11.30 horas: en Toledo, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ofrece una rueda de prensa sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno relacionados con su departamento, en la Consejería. Esta rueda de prensa se podrá seguir en directo a través de la web oficial del Gobierno de Castilla-La Mancha en el siguiente enlace: https://www.castillalamancha.es/actualidad/emision-en-direct...

--12.30 horas: en Talavera, el presidente regional del PP, Paco Núñez, atiende a los medios antes de mantener una reunión con la nueva Junta Directiva de Fepemta (calle Carnicerías, número 17).

Economía-laboral

--9.30 horas: en Guadalajara, la presidenta de CEOE-Cepyme Guadalajara, María Soledad García; los analistas económicos Juan Ramón Rallo y Tomás Alfaro; y el director de Think Thank, líderes económicos, Pablo Gimeno, asisten a la inauguración del desayuno económico 'Claves para convertir en oportunidad este complicado 2022', en el Hotel Guadalajara Conference Center Affiliated by Meliá.

--9.30 horas: en Toledo, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha y la Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de Castilla-La Mancha organizan una manifestación en defensa del correcto destino de los fondos del PDR. La manifestación comenzará a esa hora a las puertas de la Consejería de Agricultura, a las 10.00 horas hará una parada en la plaza de Zocodover y llegará a las 11.00 horas al Palacio de Fuensalida, donde el presidente regional de Unión de Uniones, Andrés García, y el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas, Anastasio Yébenes, atenderán a los medios.

--9.30 horas: en Toledo, el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán; el director general de la Real Fundación de Toledo, Jesús Carrobles; el presidente de la Junta de Protectores de la Real Fundación, Jesús Carrobles; y el consejero delegado de Puy du Fou España, Erwan de la Villéon, presentan la integración de Puy du Fou España como parte del proyecto del Vivero Histórico, en el parque Puy du Fou España.

--10.00 horas: en Toledo, el presidente de EuroFintech y secretario del Consejo de la Alianza Hotelera, Fernando Gallardo, y el presidente de Alianza Hotelera y fundador del grupo Fontecruz Hoteles, Diego Ortega, asisten a la Asamblea Extraordinaria de la I Alianza de Cadenas Hoteleras Españolas, en el Hotel Eugenia de Montijo Autograph Collection.

--18.00 horas: en Albacete, celebración del III Foro Abierto que girará en torno a la esfera Prosperidad de la Agenda 2030, que se corresponde con las políticas de empleo, promoción económica, comercio, industria, hostelería y turismo, en el Museo de la Cuchillería.

Sociedad y cultura

--9.30 horas: en Cuenca, el rector de la UCLM, Julián Garde; la directora general de Territorio Centro de Telefónica, Beatriz Herranz; y el director de la Cátedra UCLM-Telefónica, Miguel Ángel Redondo, asisten a la inauguración de la Cátedra Telefónica I+D+i, en el Instituto de Tecnología, Construcción y Telecomunicaciones.

--9.30 horas: en Talavera, la alcaldesa, Tita García Élez, visita el polideportivo Primero de Mayo y aborda cuestiones relacionadas con las infraestructuras deportivas de la ciudad.

--10.00 horas: en Cuenca, la concejala de Deportes, Charo Rodríguez, y el presidente de la Federación de Natación de Castilla-La Mancha, David Amores, presentan el Campeonato Regional de Natación Artística, en el complejo deportivo 'Luis Ocaña'.

--10.00 horas: en Villarrobledo, el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, asiste al acto de inauguración de la nueva sede de Amiab (avenida Reyes Católicos, número 61).

--10.30 horas: en Talavera, el concejal de Promoción Cultural, Carlos Gil, presenta las actividades que se desarrollarán en el marco del Festival Boccherini, en el Centro Cultural 'Rafael Morales'.

--10.30 horas: en La Roda, la concejala de Servicios Sociales, Eva Perea, ofrece una rueda de prensa sobre el servicio de ayuda a domicilio, en el Ayuntamiento.

--10.30 horas: en Albacete, la concejala de Formación y Empleo, Amparo Torres, presenta la memoria de las fases I y II del Plan de Empleo, en el Ayuntamiento.

--11.00 horas: en Toledo, el concejal de Deportes, Pablo García; el organizador de la I Ruta de Bici Clásica, Diego Martín; y el responsable técnico de la misma, Pedro Pablo Velasco, presentan dicha iniciativa de manera telemática.

--11.00 horas: en Toledo, el concejal de Empleo y Fondos Europeos, Francisco Rueda, asiste a la jornada'20 años del Programa Acceder. Promoviendo el empleo en la comunidad gitana', en la Escuela de Gastronomía y Hostelería. También asisten la presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo; la diputada autonómica, Elena Jaime; y el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Esteban Paños.

--11.30 horas: en Albacete, el alcalde, Emilio Sáez; el concejal de Promoción de la Ciudad, Modesto Belinchón; la presidenta de Aprecu, Pilar Jiménez; el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; y el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, presentan las actividades con motivo del III Encuentro Mundial de Capitales de la Cuchillería, en el Museo de la Cuchillería.

--11.30 horas: en Villar de Cañas, celebración de una jornada de expertos en energía nuclear sobre la construcción de un ATC en la localidad, en el Ayuntamiento.

--11.30 horas: en Tomelloso, el concejal de Festejos, Raúl Zatón, presenta el programa de actos del Día de la Región, en el Ayuntamiento.

--11.30 horas: en Cuenca, presentación de la Red de Calor de Cuenca, en el Museo Paleontológico.

--12.00 horas: en Toledo, inauguración de la exposición 'Arte sobre papel: ¿reminiscencia o vigencia?', en la Sala Matías Moreno.

--12.00 horas: en Toledo, el concejal de Cultura, Teo García, y el imitador de Michael Jackson, Ximo Jackson, presentan el espectáculo musical 'Michael's Legacy', en el Cafetín del Teatro de Rojas.

--12.00 horas: en Hellín, la Concejalía de Deportes presenta las próximas actividades deportivas en la ciudad, en el Ayuntamiento.

--12.30 horas: en Albacete, el diputado provincial de Cultura, Miguel Zamora; el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, Diego Pérez; y la alcaldesa de Alpera, Isabel Iniesta, presentan el XVIII Encuentro Provincial de Clubes de Lectura de Albacete, en la Diputación.

--12.30 horas: en Cuenca, el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, visita el Albergue Fuente de las Tablas.

--13.00 horas: en Toledo, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, clausura la jornada '20 años del Programa Acceder. Promoviendo el empleo en la comunidad gitana', en la Escuela de Gastronomía y Hostelería.

--18.30 horas: en Albacete, el economista Daniel Lacalle ofrece la conferencia '¿Estanflación o rebote? La economía española y de Castilla-La Mancha', en el Casino Primitivo.

--19.00 horas: en Tomelloso, la alcaldesa, Inmaculada Jiménez, y las coordinadoras del proyecto 'Ciudad Ciencia' Paloma Arroyo e Irene Lapuerta, presentan dicho proyecto, en la Posada de los Portales.

--19.30 horas: en Tomelloso, presentación del libro 'Stikbomball: nueva propuesta de deporte alternativo', de Carmelo Juan Trapero, en la Casa de la Cultura. Asisten la concejala de Cultura, Nazareth Rodrigo; el delegado provincial de Educación, José Caro; y la profesora de la UCLM, Mairena Sánchez.

--20.00 horas: en Toledo, la Red Feminista de Castilla-La Mancha convoca un Minuto de Ruido para protestar contra las violencias machistas y los asesinatos en la región y el resto del país, en la Plaza de Zocodover.

--20.00 horas: en Ciudad Real, la concejala de Participación Ciudadana, Sara Martínez, asiste a la asamblea vecinas de Valverde, en el centro vecinal de Valverde.

