El PP se remite a los Economistas para pedir que se elimine un impuesto en Castilla-La Mancha

El PP de Castilla-La Mancha ha registrado este martes en las Cortes regionales su petición para celebrar un debate general sobre el modelo fiscal y económico que "más beneficie" a los ciudadanos de la comunidad autónoma y ante las críticas del PSOE a su propuesta de bajada de impuestos, ha asegurado que el Consejo General de Economistas recomienda eliminar el impuesto sobre patrimonio.



En una rueda de prensa, la coordinadora de Desarrollo Económico del PP de Castilla-La Mancha, Pila Alía, ha considerado que si el Gobierno regional defiende que las políticas fiscales que lleva a cabo en la comunidad autónoma "son las más adecuadas", es "el momento de que lo explique en sede parlamentaria".



Sin embargo, ha cuestionado el argumento del Ejecutivo regional de que los castellanomanchegos se sitúan entre los españoles que menos presión fiscal tienen y ha matizado que "no hay que confundir presión fiscal con esfuerzo fiscal", porque "cualquier vecino de Castilla-La Mancha tiene que realizar un esfuerzo fiscal superior" que los residentes en otras comunidades autónomas, debido entre otros motivos a la subida de precios o al nivel de salarios de la región.



Con todo, ha denunciado que el Gobierno regional y el PSOE castellanomanchego cita un informe del Consejo General de Economistas de España para argumentar que la propuesta de rebaja de impuestos del PP no afectaría al grueso de los contribuyentes castellanomanchegos, pero ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber "olvidado mencionar algunos puntos" de dicho informe.



En concreto, ha asegurado que este organismo recomienda "eliminar definitivamente el impuesto sobre patrimonio" y también algunos hechos imponibles del impuesto sobre actos jurídicos documentados, así como deflactar el IRPF tanto en el tramo estatal como en el autonómico.



"El PSOE de Page está faltando a la verdad cuando dice que sigue las recomendaciones del Consejo General de Economistas de España", ha acusado Alía a los socialistas, que ha sostenido que "da igual" si suprimir el impuesto de patrimonio afecta a "3.900, a 4.000 o a 2.000, porque la cuestión es que el impuesto debe suprimirse", pues ha aseverado que mantenerlo "lleva a la deslocalización de domicilios fiscales".



Alía ha subrayado que "las economías de la región no pueden seguir con las altas tasas impositivas actuales" y ha considerado "necesario" que el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, "dé una respuesta en sede parlamentaria de por qué sus medidas fiscales y económicas son las mejores".

