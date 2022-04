Núñez reta a García-Page a un cara a cara "urgente y extraordinario" sobre impuestos

El PP de Castilla-La Mancha no desfallece en la estrategia política que está manteniendo durante las últimas semanas: pedir un día sí y otro también al socialista Emiliano García-Page que baje los impuestos de manera "clara y contundente" en Castilla-La Mancha. En esta línea, el líder de los 'populares' castellano-manchegos ha ido este lunes un paso más allá y ha propuesto al jefe del Ejecutivo autonómico la celebración de un cara a cara mogográfico sobre fiscalidad debido al momento económico "tan extremo" que se está viviendo debido al incremento de los precios.

"Le reto a que acepte un debate en sede parlamentaria con carácter urgente, extraordinario y monográfico para abordar el modelo fiscal de Castilla-La Mancha", ha dicho Núñez en referencia a García-Page durante una rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo, en la sede regional del PP, durante la que ha adelantado que el Grupo Parlamentario Popular va a registrar la petición de manera inmediata en las Cortes.

En línea con lo defendido días atrás, el líder de la oposición regional ha señalado que "es un buen momento para contraponer los modelos fiscales del socialismo y del PP" puesto que, a su juicio, "la bajada de impuestos es la única fórmula que funciona" para hacer frente a una situación económica que ha calificado como "agónica".

Problemas para llenar la nevera

Núñez, que ha recordado que Castilla-La Mancha marcó en marzo la tasa de inflación del país más elevada del país, ha asegurado que la subida desbocada de los precios está provocando "serias dificultades" en las familias y empresas castellano-manchegas. "Llenar la nevera es un ejercicio de máxima dificultad", ha dicho.

"Es un momento idóneo, desde la transparencia y el rigor, para que podamos explicarle al conjunto de los castellano-manchegos cuál es el modelo fiscal del socialismo que lidera García-Page en Castilla-La Mancha y cuál es el modelo fiscal del PP, el que quiero liderar", ha añadido, en concordancia con lo que ya están haciendo Alberto Núñez Feijóo en Galicia, Isabel Díaz Ayuso en Madrid o Juan Manuel Moreno en Andalucía.

Núñez ha pedido a García-Page "que sea sensible con los problemas de los castellano-manchegos" y que sea "él mismo quien defienda en primera persona, como no puede ser de otra manera, su modelo fiscal para Castilla-La Mancha".

Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, este lunes en Chillarón (Cuenca).

Como respuesta a estos planteamientos, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha criticado "la falta de ocurrencia" de Paco Núñez y le ha pedido que "salga del bulo" en cuando a las reformas fiscales que está proponiendo estos meses.

Según ha asegurado el número dos de los socialistas castellano-manchegos, "estos modelos que copian a Madrid y Galicia no tendrían implicación positiva para el 90 % de los ciudadanos de la región". La propuesta de bajada de impuestos del PP de Castilla-La Mancha, ha dicho, "supondría que al 50 % de los ciudadanos de la región no se les bajase cero euros la carga impositiva y para el resto de ciudadanos en torno a un euro menos a las rentas más altas".

Durante una rueda de prensa ofrecida desde Chillarón de Cuenca, Gutiérrez ha insistido en que las afirmaciones sobre fiscalidad que realiza el líder del PP regional "no están basadas en la realidad, sino en bulos y chascarrillos" y, por ese motivo, "no se puede debatir con aquel que no se estudia lo más mínimo para hacer un debate riguroso".

Una "ocurrencia"

Aún así, ha asegurado que desde el PSOE regional "no hay miedo ha hacer ningún tipo de debate, ya que en las Cortes se hacen casi a diario", pero ha asegurado que cada vez que los socialistas "le desmontan cualquier bulo, sale con nuevas ocurrencias como la de ahora de un pleno monográfico".

De esta manera, Gutiérrez ha dicho que Núñez en los últimos meses ha pedido aplicar en Castilla-La Mancha medidas fiscales de bajadas de impuestos como las que se han hecho en comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Galicia. "Parece curioso su falta de rigor y de ocurrencia", ha asegurado el socialista, quien ha incidido en que "no se puede estar pidiendo reformas fiscales distintas cada mes en función de quién dirija el partido nacional".

