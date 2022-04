El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesto al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, la celebración de un cara a cara monográfico sobre fiscalidad debido al momento económico "tan extremo" que se está viviendo por el incremento de los precios. En línea con lo que viene defendiendo con intensidad, Núñez considera que "es un buen momento para contraponer los modelos fiscales del socialismo y del PP" puesto que, a su juicio, "la bajada de impuestos es la única fórmula que funciona" para hacer frente a una situación económica que ha calificado como "agónica". El secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, se ha sentido en la obligación de aclararle las cosas en esta materia y le ha enviado una carta formalmente en el que pone en entredicho sus argumentos en función de datos concretos sobre la fiscalidad regional.

En dicha misiva, a la que ha tenido acceso EL DIGITAL CLM, Gutiérrez expresa que se siente en la obligación de escribirle "tras haber escuchado su propuesta de realizar un nuevo debate sobre política fiscal en las Cortes de Castilla-La Mancha. Una petición que aunque quiere sonar a desafío se produce tras haber publicado, desde el PSOE de CLM, un riguroso informe en el que desmentimos todas las falsedades que su Grupo Parlamentario ha divulgado en los últimos meses en materia fiscal".

Denuncia el segundo de Page en el PSOE castellano-manchego que una de esas falsedades es que en Castilla-La Mancha se vive un “verdadero infierno fiscal”, lo cual "no coincide con la realidad de las estadísticas que nos sitúan a la cola de las autonomías españolas en presión fiscal con un 29,3% (muy por debajo de la media española)". De hecho, asegura Gutiérrez, según el informe del Ministerio de Hacienda "somos la tercera región con menos presión fiscal, empatados con La Rioja, sólo un 0,1% por encima de Murcia, y un 0,2 de Galicia, pero 3,4 puntos por debajo de regiones como Madrid, un 1,5 por debajo de Andalucía, o un 0,9% por debajo de Castilla y León".

Cita en su carta el informe del Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales de España, que afirma que "Castilla-La Mancha es, con el presidente Page, la región de España con menos impuestos propios (con sólo 2 impuestos propios, muy lejos de los 19 de Cataluña, o los 8 de Andalucía) y la segunda comunidad autónoma que menos recauda por habitante (muy lejos de regiones como Galicia, Andalucía o Murcia que recaudan hasta 6 veces más)".

"Es difícil mantener un debate con aquel que no muestra ningún respeto a la verdad, más si cabe en asuntos tan transcendentales como son los esfuerzos que se piden a los ciudadanos para gestionar lo público. Una política para adultos, la útil y seria, obligaría a debatir sobre cuál es el mejor de los caminos por el que transcurrir en situaciones nuevas, pero deben partir del rigor y de la verdad, y de ambas cosas anda escasa su formación política en este último tiempo", arguye Sergio Gutiérrez, quien echa en cara a Núñez su falta de rigor "cuando, en poco más de tres meses, ustedes han llegado a proponer dos reformas fiscales diferentes (la propuesta fiscal de Ayuso y la de Feijóo) que es como proponer “so y arre” al mismo tiempo y así no es solo difícil debatir o pactar, es difícil incluso entenderle. No es serio pero, afortunadamente, ustedes ejercen la oposición y no están en el Gobierno cambiando, cada dos por tres, la dirección del camino en función de la última moda impuesta en su partido en Madrid".

Igualmente, Gutiérrez se refiere los efectos reales que tendría la propuesta de aplicar en Castilla-La Mancha la reforma fiscal de Galicia aprobada por Feijóo el pasado otoño, con un amplio cuadro comparativo que arroja un resultado que nada tendría que ver con lo que espera el PP castellano-manchego.

Explica en su carta que la reforma que califican de `revolución fiscal´, `bajada masiva´, o `inyección económica al 90%´, "en verdad afectaría a muy poquita gente y en unas cantidades pírricas que nos hace pensar que o bien usted no estudia sus propias propuestas, o bien tiene un concepto equivocado de la palabra `masiva´ ya que, su `revolución fiscal´ apenas bajaría":

0 euros al 49,89% de los castellanomanchegos;

0,80 céntimos al mes al 12,62%;

entre 1 y 2,5 euros al mes al 37,3%;

De esta forma, según el secretario de Organización del PSOE castellano-manchego, la propuesta del PP afecta "muy poco (en el mejor de los casos un 0,1%) y a muy poquita gente, muy lejos de sus palabras grandilocuentes, o sus adjetivos vacíos de contenido".

Por todo ello, entiende que si la única propuesta de Núñez ha sido la de "copiar y pegar una reforma fiscal hecha en otra comunidad autónoma y sin ni siquiera testar su impacto en su región, no hace sino que demostrar lo faltos de ideas propias de su formación política en esta tierra, y de su preparación para gobernar", por lo que le pide que "puestos a debatir en las Cortes Regionales, debatamos el último pacto de reactivación económica firmado por el Gobierno de Castilla-La Mancha y los agentes sociales, empresarios y sindicatos, para que tengan así la oportunidad de abandonar su política de bulos y ocurrencias y se incorporen a la política seria que, a través del pacto, está consiguiendo crear empleo y ampliar los servicios públicos".

