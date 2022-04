El PSOE sostiene que el PP de Núñez no tiene “ninguna relevancia” en el equipo de Feijóo

La vicesecretaria del PSOE de Toledo y diputada nacional, Esther Padilla, ha subrayado este sábado que el PP de Paco Núñez "ha quedado desaparecido y diluido en el plano nacional" y no tiene "ninguna relevancia" en el equipo conformado por Alberto Núñez Feijóo.

"Heredó un partido sólido y fuerte de Cospedal y está dejando un partido sin ninguna relevancia a nivel nacional y con bastantes dificultades internas no solo aquí sino también en el exterior", ha dicho Padilla en declaraciones a los periodistas en el marco del 10º Congreso Provincial de Juventudes Socialistas de la provincia de Toledo, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Del mismo modo, la diputada socialista ha criticado que el candidato del PP a la Junta, Paco Núñez, "no solo se doblega a la dirección que hay de turno" en su partido sino que no ha sido capaz en el congreso del PP celebrado en Sevilla de reivindicar "las cosas que son importantes para Castilla-La Mancha, no ha hablado de agua, de seguridad, de nada de lo que aquí dice con mucha prepotencia si llega el caso".

Ante esta circunstancia, Padilla ha pedido "seriedad" a Núñez y que "el tiempo que le quede de estar con los compañeros de Madrid reivindique los intereses de Castilla-La Mancha y lo que es capaz de pedir aquí se lo pida a sus compañeros de otras comunidades", lo que ha incidido en "que no solo no hace sino que agacha las orejas y calla".

"Deja mucho que desear"

"Tenemos una oposición en Castilla-La Mancha que deja mucho que desear, no solo lo demuestra aquí cada día con las ocurrencias que plantea para la región sino que ahora está quedando en evidencia en el congreso de Sevilla a nivel nacional", ha afirmado.

Frente al papel de la oposición, Padilla ha destacado la políticas de los gobiernos socialistas que están dando sus frutos en "unos momentos muy complicados" y, con ello, ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que "se sumen a este gran proyecto" dirigido a "mejorar la vida de la gente y, especialmente, de la gente que tiene menos recursos".

La vicesecretaria del PSOE de Toledo también ha felicitado a Rodrigo Moreno, elegido secretario general de Juventudes Socialistas de la provincia de Toledo y ha destacado que la cita se haya desarrollado en Añover de Tajo que este año celebra el 800 aniversario de su fundación.

