Anuncian una oferta de adquisición de derechos de uso del agua en la cuenca del Alto Guadiana

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha anunciado una oferta de adquisición de derechos de uso del agua de regadío en la cuenca del Alto Guadiana a través del Centro de Intercambio de Derechos del Uso del Agua, con cargo al Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Financiado por la Unión Europea Next Generation EU), por valor de cinco millones de euros.

Esta oferta pública persigue reducir la presión por extracciones prioritariamente en la zona de protección del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y dedicar los derechos adquiridos a la mejora medioambiental, propiciando la recuperación cuantitativa de las masas subterráneas, ha informado la Confederación en nota de prensa.

Podrán participar en las operaciones de cesión al Centro de Intercambio de Derechos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana los titulares de aprovechamientos de aguas destinados a regadío cuyas captaciones estén ubicadas en el ámbito territorial de las masas de agua subterránea Mancha Occidental I, Mancha Occidental II o Rus-Valdelobos, declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.

Requisitos

La cesión de los derechos ha de realizarse con carácter definitivo. Entre los requisitos que deben reunir las captaciones destacan que no se hallen en trámite de reconocimiento de derechos o modificación de características, que no se hallen incursos en causa alguna de extinción de derechos, que no correspondan a concesiones otorgadas mediante el procedimiento de concurso de cultivos leñosos al amparo del Plan Especial del alto Guadiana y que no estén afectados por recursos administrativos o contencioso administrativos pendiente de resolución.

Además, que figuren reconocidos en el Registro de Aguas (Secciones A o C) o en el Catálogo de Aguas Privadas de la CHG. Todas las captaciones del aprovechamiento deberán tener instaladas y en correcto estado de funcionamiento los dispositivos para la medida de control de caudales extraídos.

Las captaciones han de disponer de caudales efectivos y suficientes para atender el derecho, debiendo haber estado en funcionamiento al menos tres de los últimos cinco años. El importe de la compensación económica por la venta de los derechos se establece en 5,25 euros/m3, impuestos incluidos.

El presupuesto total disponible para la presente oferta pública es de cinco millones de euros (IVA incluido).

