El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha avisado de que las mujeres tienen que ocupar un mayor espacio en la vida pública y privada "si queremos progresar más y si queremos vivir mejor". "Ese es el empeño que nos debe guiar", ha reivindicado.

Así se ha pronunciado este miércoles Bellido durante el acto institucional que se ha celebrado en el Salón de Plenos de las Cortes con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se ha iniciado con un minuto de silencio por el asesinato machista de Isabel Velasco, el 5 de marzo, a manos de su expareja en Maqueda (Toledo)

"La igualdad de mujeres y hombres sí tiene ideología y se llama feminismo. Es y tenemos que decirlo sin miedo alguno, es la ideología que defiende la igualdad. No tenemos que negar el nombre que define al movimiento político, social y cultural que pretende que todos los seres humanos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades", ha asegurado.

Así, ha declarado que si uno piensa en los lugares del mundo donde mejor se vive y donde mayor calidad de vida, podrá reconocer inmediatamente que en la inmensa mayoría de esos países es mucho más relevante el papel de la mujer, aunque "eso no implica que estas mujeres no vivan enormemente sometidas a un gran estrés" porque "lamentablemente hemos avanzado más en el espacio público que en el espacio privado. Quedando mucho por hacer en el espacio privado".

Tras haber visto estos días diversas celebraciones del 8 de marzo tanto en actos institucionales como sociales, Bellido cree que la sociedad de Castilla-La Mancha está "absolutamente capacitada para recorrer ese camino y para convertirse en uno de los lugares ejemplares en el mundo". "Ya lo somos en materia legislativa y tenemos que ser capaces de serlo en la vía de los hechos", ha dicho.

También se ha dirigido a los que dicen que el 8 de marzo no hay nada que celebrar, discrepando de estas reflexiones porque, según ha aseverado, hay que celebrar "los muchos avances" que se han conseguido y hay que "respetar, elogiar y agradecer" a tantas y tantas luchadoras, inmensamente mujeres, que durante toda la historia han contribuido a que se hayan producido estos avances.

Distintas ideologías

En este acto han estado presentes la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández; así como representantes de los grupos parlamentarios, cinco representantes de las asociaciones Amedhe, Colival, Mujeres de la Sierra Norte de Guadalajara y Down Toledo y del Programa de Mujer de Cruz Roja.

De su lado, la consejera de Igualdad ha recalcado que se puede trabajar para y por la igualdad desde distintas ideologías, defendiendo que "ningún partido político tiene derecho a intentar patrimonizarla" porque "si lo consiguiera" los demás partidos quedarían fuera cuando el objetivo de la igualdad es integrar a toda la sociedad en la tarea.

También ha coincidido con Bellido en pedir que no hay que huir de la palabra feminismo que "también es una ideología" porque "el feminismo es el que nos traído donde estamos". "Se ha atacado a las feministas" desde que empezaron su movimiento, ha lamentado Fernández, quien ha argumentado que incluso que las personas que denostan a las feministas "trabajan por la igualdad".

Se ha mostrado partidaria de celebrar el 8 de marzo porque, según ha sostenido, "es una manera de honrar a quiénes nos han precedido en la lucha y es una manera de rendir homenaje y tributo a quiénes en tiempos más difíciles fueron valientes y atrevidas". "A ellas les debemos todo lo conquistado", ha enfatizado la consejera de Igualdad.

Menos barreras

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Elena Jaime ha señalado que los liberales piensan que el feminismo es "una lucha de todos aquellos que reivindican la igualdad de oportunidades, de trato y consideración entre hombres y mujeres", por tanto, ha dicho, no se trata de ser socialistas, conservadores o liberales "ni se trata de gastar las fuerzas en ver quién puede sacar más provecho electoral de una fecha como es el 8 de marzo". Se trata --ha sostenido-- de querer una Castilla-La Mancha "más justa y con menos barreras".

Por parte del PP ha tomado la palabra la parlamentaria María Roldán, que ha asegurado que aunque es cierto que se han dado muchos pasos, ha criticado que hoy en España y en Castilla-La Macha la situación de los datos "son duros y son injustos", algo de lo que ha apostillado no se sentirían orgullosas para quiénes "tan difícil fue avanzar". También ha afeado a aquellos sectores, que "con una radicalidad que asusta", quieren apropiarse de las libertades que las mujeres han ido ganando en cada una de las batallas. "No podemos consentir que la igualdad sea disputa".

La diputada del PSOE Isabel Abengózar ha reivindicado que las mujeres no son un colectivo sino que son "la mitad de la población" y por tanto, "la desigualdad y la opresión que sufrimos por el mero hecho de ser mujer está atacando a la humanidad y al corazón de nuestras democracias", algo que "no podemos consentirlo". "Que no nos engañen con mensajes populistas estos días", ya que las mujeres siguen sin tener las mismas oportunidades que los hombres. "Seguimos sintiendo que esa relación de igual a igual no es real".

Cinco mujeres

Aunque han intervenido Bellido, Fernández, y las portavocías de los tres grupos parlamentarios, el protagonismo en este Pleno --que ha reeditado el formato del año pasado, cuando por vez primera se celebró este acto por el 8M-- ha sido para cinco mujeres que han expuesto el trabajo de sus organizaciones en diferentes puntos de la región y desde diversos ámbitos para alcanzar la igualdad de género.

Así, han intervenido desde la tribuna Ana María Oliva como presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Hellín (Amedhe); Consoli Molero como gerente de la Sociedad Cooperativa de Valdepeñas (Colival); Sara García como responsable del programa de Mujer de Cruz Roja; Teresa Fernández, en representación de las asociaciones de mujeres de la Sierra Norte de Guadalajara; y Trinidad Escobar como presidenta de la Asociación Down Toledo.

Exposición

Las acciones enmarcadas en el 8M desde el Parlamento autonómico continúan este jueves con la lectura prevista de una declaración institucional acordada por los grupos con motivo del Día de las Mujeres, en una jornada en la que llegará a la planta noble del edificio de las Cortes regionales la exposición 'Sufragistas en los años veinte. La movilización española de 1921', resultado de la investigación llevada a cabo por Nieves Hernández Romero y Araceli Martínez, gracias al convenio que la Universidad de Alcalá de Henares mantiene con las Cortes regionales.

