El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha asegurado este jueves no haber decidido todavía si concurrirá a las elecciones autonómicas de 2023, algo para lo que no tiene "ningún tipo de prisa". Sin embargo, durante una entrevista concedida a la radiotelevisión pública castellano-manchega, ha dado muestras de estar dispuesto optar a un tercer mandato al frente de la Junta de Comunidades puesto que, según ha dicho, se encuentra en un momento "de plenitud política".

García-Page, que ha sido entrevistado por los periodistas Jesús Espadas y Óscar García con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, ha afirmado que "cuando lleguen las elecciones se abrirán los procesos y serán los partidos los que tendrán que decidir", aunque ha dejado entrever su intención de apostar por la continuidad y estabilidad que su figura representa al presentarse como un político "bastante previsible y responsable".

"Muchos me dicen que estoy en el mejor momento de mi vida", ha reconocido el presidente de Castilla-La Mancha, que ha añadido: "La realidad es que, estando bien y encontrándome con una ilusión tremenda, estoy en un momento de plenitud política, a gusto con lo que hago. Me siento con tranquilidad de decir lo que pienso y desde hace años he perdido el miedo de que alguien me llame para echarme la bronca, algo que es muy bueno".

Por encima del PSOE

En ese sentido, García-Page ha puesto en valor su independencia a la hora de tomar decisiones que considera positivas para Castilla-La Mancha al margen de los postulados del PSOE: "Si las cosas van como intuyo, yo soy el único que iría a las elecciones autonómicas con capacidad de hacer lo que le interesa a su tierra discutiendo o llevándole la contraria a su gente en Madrid, a los jefes de su partido".

En ese sentido, ha afeado al PP de Castilla-La Mancha que, a su juicio, siempre diga "sí, bwana" a lo que se defiende desde Génova y a VOX que "ni se plantee" desmarcarse de "lo que diga el jefe". Respecto a los dirigentes autonómicos del partido liderado por Santiago Abascal ha recordado que "aquí empezaron diciendo que no al trasvase, les llamaron la atención y en 24 horas ya decían que sí al trasvase, y ni siquiera entendían que el Tajo pasase por Toledo porque creen que debería estar todo en Murcia".

En un momento de la entrevista, García-Page incluso ha llegado a plantear que, "pese a ser militante y una persona comprometida con el PSOE, si me dijeran que para seguir presidiendo esta tierra tuviera que abandonar mi compromiso político, por supuesto que anticipo mi tierra", de cuyo futuro ha dicho que le importa "mucho más que el de mi partido y que el de todos los demás partidos juntos". "Pero eso no va a pasar; de momento lo concilio", ha apuntado.

Partidos localistas

Respecto al surgimiento y éxito electoral de nuevos partidos localistas como los de Soria y Teruel, que podrían tener un reflejo en zonas despobladas de Castilla-La Mancha como Cuenca y Guadalajara, el líder del PSOE regional ha asegurado que "a lo mejor en Castilla y León no tenían costumbre de ver a los consejeros todas las semanas en movimiento y trabajando por las tardes, pero es que en Castilla-La Mancha trabajamos con metabolismo local".

"El PSOE de esta tierra es más regionalista que otra cosa. Aquí no hay partidos de ese tipo porque el PSOE ya se dotó de entidad regionalista. Hemos puesto a Castilla-La Mancha por delante del propio PSOE, por delante del PSOE nacional, del PP y de todo lo demás", ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan