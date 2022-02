Núñez sigue la estela de Ayuso y piensa en Vox como aliado para gobernar en Castilla-La Mancha

El PP de Castilla-La Mancha de Paco Núñez sigue la estela de Isabel Díaz Ayuso y ha dicho que, en caso de ganar las próximas elecciones regionales y no obtener mayoría absoluta, prefiere gobernar con Vox antes que con el PSOE, una formación política con la que, ha asegurado, no va a gobernar "nunca" porque "no está de acuerdo" con las políticas que ponen en marcha, informa Efe.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles en la sede de la formación en Toledo, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado que el partido trabaja para ganar las elecciones y poder gobernar en solitario "en coalición con la sociedad".

Preguntada sobre un posible entendimiento con Vox si se celebran los comicios autonómicos, Agudo ha asegurado que "con quien no va a gobernar el PP es con el PSOE" y que de necesitar el apoyo de otra formación para llegar al Ejecutivo "sería con Vox".

Carolina Agudo este miércoles en Toledo.

"El PP no va a gobernar nunca con la izquierda ni con la extrema izquierda porque no estamos de acuerdo con las políticas que llevan a cabo", ha añadido.

Sobre la reunión que mantuvo este martes el presidente del PP en la región, Paco Núñez, con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para abordar las políticas fiscales que desarrolla el Gobierno popular, Agudo ha remarcado que el modelo andaluz está dando un "excelente resultado" en esta comunidad autónoma.

Un sistema que, a su juicio, "funciona" porque apuesta por la bajada de los impuestos a los autónomos y por facilitar su actividad.

En contra, ha considerado que la subida de las cotizaciones a los autónomos aprobada por el Gobierno central es un "plan ruinoso" porque los trabajadores por cuenta propia son "necesarios" para generar riqueza en el país: "Hablamos de cifras que pueden alcanzar valores absolutos de llegar a sobre pasar los 1.200 euros en impuestos", ha criticado.

Agudo ha manifestado que el PP castellanomanchego está trabajando por un plan de rescate para los autónomos de la región que apueste por reducir la carga burocrática y bajar los impuestos, una iniciativa que será "complementada, mejorada y avalada" por los principales colectivos empresariales vinculados a este sector.

