El huracán Ayuso arrasa en Valladolid al rescate de Mañueco y ella sí se atreve a hablar de pactos

El huracán Ayuso ha pasado por Valladolid en ayuda de Alfonso Fernández Mañueco. Las últimas encuestas dicen que el Partido Popular no llegará a la esperada y necesitada mayoría absoluta para las Cortes de Castilla y León. Ante esto, el candidato popular ha querido rodearse de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que esto de mayorías sabe mucho. Así, Ayuso ha realizado un mitin exprés en un céntrico hotel de la Acera de Recoletos donde ha mostrado su fortaleza, su verbo fácil y el saber perfectamente ganarse al votante.

Y ha tenido que ser ella la que hable por primera vez en la campaña de un posible pacto con Vox, según las encuestas, partido llave de cara a las elecciones del 13-F. Algo que Mañueco no se había atrevido a hacer. Aunque ha matizado que el objetivo es la mayoría absoluta, ahora que se ve lejos ya ha hablado de un posible pacto con Vox, eso sí, su nombre no lo ha mencionado. “Ojalá el próximo gobierno lo haga sólido y sin necesitar a nadie para pactar. Pero si tuviera que hacerlo, pactaría antes con el partido de Ortega Lara que con los que le secuestraron”.

“Me siento ya parte del Partido Popular de Castilla y León en este acto de gran compañerismo. Estamos en una recta final importante, encarando las últimas etapas de un Tour con subidas y bajadas y donde no podemos dejar de pedalear en ningún momento. Además, hay que pensar en las elecciones municipales, y con el PP en los diferentes gobiernos las etapas serán menos duras aunque llueve o nieva”. “Es un momento para disfrutar y para decir cómo queremos gobernar los próximos años. Es un momento apasionante porque el partido del pueblo se hace más grande y habla a todo el mundo”, ha comenzado así su intervención.

El posterior discurso ha sido para irse ganando a los afiliados mostrando su opinión personal sobre los temas más importantes del momento. “Tenemos un equipo con experiencia y gestionar una pandemia es muy complicado, ahí estuvo el equipo de Alfonso. Y ahora tiene más peso que nunca, y en estos momentos no se puede ir de la mano de nadie, porque pesan más los intereses. Ahora tenemos por delante el sanchismo y sus izquierdas no se propaguen por España. Ellos no podrán pedir el voto por su gestión. ¿Ha mejorado la vida de alguien en este tiempo? Solo los que odian a España. El sanchismo quiere que nos vaya peor al resto. Están dejando una deuda para las figuras generaciones, el coste de la vida más elevado y el nacionalismo causando destrozos en Cataluña y País Vasco. A pocos les va mejor desde que está Pedro Sánchez en la Moncloa, solo a los que odian nuestra vida y nuestro país.

Ayuso ha apuntado que en el programa electoral del PSOE hace “más menciones a ley histórica que a la vivienda”. “Tampoco habla de que dejará en la estocada a los colegios colectivos. Mis abuelos eran de CYL, y le diré a Tudanca que nunca me hablaron de la Guerra Civil porque me querían libre de odios, me querían como una mujer libre que mirara hacia adelante. ¿Qué futuro quiere esta gente?”, ha preguntado.

También ha mencionado a la monarquía: “Ellos necesitan dividirnos y por eso dudan de ello. ¿Nos han sentado bien las dos repúblicas? De ellas hemos salido en la pobreza. Tienen que enfrentar para justificar su existencia”. Posteriormente habló del terrorismo: “los que están Blanqueando a Otegi y sus socios mientras ponen en la diana a los que no piensan como ellos”.

Mañueco: “Dime con quién andas y te diré quién eres”

“Dime con quién andas y te diré quién eres”. Así ha comenzado el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, su intervención para comparar su encuentro con Ayuso con el que ayer realizó en Miranda de Ebro su rival en las urnas. “Tudanca se rodea de la presidenta de Hacienda, María Jesús Montero, ya sabemos lo que nos espera. Hachazo a los bolsillos. Yo me reúno con Ayuso. Ya sabemos lo que nos toca: bajar impuestos, crear empleo y ayudas”, ha enunciado.

Además se ha mostrado “orgulloso” de los 35 años de políticas en Castilla y León. “Estamos orgullosos de Aznar, Posada, Lucas y Juan Vicente Herrera. 35 años de éxito. De saber y de camino en común. Cuando hay sintonía las cosas duran para siempre. Y hay sintonía entre la gente y el Partido Popular. Todos los días hay una persona que se pone la camiseta del PP”, ha asegurado. También ha criticado el “turismo de campaña”, en la que visitan los ministros para “prometer y mentir”.

Para evitar el triunfo socialista ha perdido el voto “mayoritario” pues el próximo 13 de febrero “está en riesgo el campo”. Por eso, “necesito más que nunca vuestra ayuda”, ha reclamado a sus afiliados en el hotel vallisoletano. Para pedir que no se fíen de las encuestas, “y que llenen las urnas de votos del PP”.

Íscar: “Hay que decidir entre Sanchismo y libertad”

El presidente del Partido Popular en Valladolid, Conrado Iscar, quiso dar las gracia a Ayuso por “aceptar la invitación y buscar un hueco en tu agenda para estar en un importante tu compañía”. Para Íscar, su presencia “nos refuerza los ánimos, es el momento de hacer un último esfuerzo. Eres un esfuerzo y un ejemplo en el que mirarnos. Ejemplo de crear empleo, de defender libertad e igualdad sin sectarismo. Eres el ataque del Sanchismo y de sus socios, porque quieren una España débil y con indultos, y con pucherazos. Creen en todo aquel que pueda hacer daño a España”, ha argumentado en su primer discurso. Para finalizar con el manido, “hay que decidir entre Sanchismo y libertad”, por eso “hay que ir a las urnas” y ”unir el voto de centro derecha”.

Carnero: “Mañueco y Ayuso tienen muchas cosas en común”

Por su parte, el candidato número 1 en la lista al Congreso por Valladolid, Jesús Julio Carnero, indicó que los que no nos quieren dicen que “Castilla y León no es Madrid”. “Efectivamente, no lo es, pero solo buscan desviar la atención de lo que tenemos en común”. Entre ellas las que tienen Ayuso y Mañueco, “el amor por España, la defensa de la familia, facilitadores para las empresas, defensa contra los desprotegidos, amor por la libertad y un reconocimiento por el talento, conservadores de la cultura pero siempre mirando al futuro”. Por último, ha pedido movilizarse “para ganar” el próximo domingo.

