Veni, Vidi, Vici de Ayuso en Valladolid

El famoso ‘Veni, vidi, vici’ o lo que es lo mismo ‘Vine, vi, vencí’ de Julio César tras la batalla de Zela, en la que derrotó al rey del Ponto, se ha convertido en la frase de cabecera de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Ella, que fue capaz de superar con mayoría absoluta al mismísimo Pablo Iglesias en Madrid. Ella, que fue capaz de vencer a la cocina de Tezanos en sus elecciones. Pues bien, al efecto Ayuso se ha encomendado el Partido Popular de Castilla y León al ver las últimas encuestas. La mayoría absoluta está lejos y ella es la única que se atreve hablar de pactos con Vox. Llegó a las dos de la tarde y se fue a las cinco y media. Pero le dio tiempo a dejar un mensaje de calado. Y todo esto sin el candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco.

Ayuso en Valladolid

Ayer, en una visita exprés a Valladolid, demostró que la madrileña tiene ‘algo’. Un algo que provoca que cientos de personas se agolpen en la calle Santiago de Valladolid para aclamarla cual Mesías. “Isabel, Isabel”, cantaban sus fans cuando hizo entrada en la caseta electoral. Eso sí, ha costado y mucho que llegará. Y eso que desde el hotel donde ofreció el mitin había escasos 200 metros. Pero es lo que tiene ir haciéndose selfies con todos los fans. Ya los autógrafos no se llevan, pero para eso están los teléfonos móviles. Todos querían la foto con ella. Todo al más puro estilo ídolo de la música o del balón.

Ayuso mitín en Valladolid

Ayuso: "Hay que votar al PP de aquí, que no soy yo"

Así, cuando pudo llegar al púlpito ha pedido a todos aquellos que no se dejen engañar. “En esta vida hay que pelear sin esperar a que nadie te regale nada. Ya sabemos dónde estamos. Somos un gran país, somos españoles y estamos aquí para estar juntos y trabajando. Aquí cabemos todos. Hay que mirar a las elecciones y votar al PP de aquí, que no soy yo. No os dejéis enfrentar”, ha afirmado.

Eso sí, Ayuso habló de las elecciones del 23 de febrero, curioso, se confundió. Son el 13 de febrero. “El 14, día de los enamorados, lo celebramos”. Hasta de estas sabe salir con arte. “Solo falta que todos estos que hemos estado aquí ahora voten a Mañueco el domingo”, afirmaba un hombre presente en el acto.

Sigue los temas que te interesan