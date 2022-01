CCOO recogerá firmas para que los docentes interinos de Castilla-La Mancha cobren en verano

CCOO va a iniciar una recogida de firmas en todos los centros educativos de la región, dentro de su campaña a favor de la contratación del personal docente interino en los meses de verano que persigue que Castilla-La Mancha deje de ser la única comunidad autónoma en la que a los interinos contratados después del 1 de septiembre no se les considera julio y agosto como tiempo de servicio trabajado.

Así lo han explicado este viernes en Toledo la secretaria regional de CCOO-Enseñanza, Ana Delgado, y la responsable de Personal Docente, Ana Sanroma, en una rueda de prensa en la que han explicado que el objetivo de la campaña de recogida de firmas es exigir a la Consejería de Educación que incluya la plena recuperación de este derecho en el calendario de negociación para el curso 2021-2022, una petición que le hicieron a comienzos de curso y que, según ha subrayado Delgado, "no ha sido atendida".

Por este motivo, ha señalado que "queremos que éste sea el último curso en el que el personal interino docente de esta región sufra este grave perjuicio respecto al resto de los docentes de otras comunidades autónomas, al ser un cuerpo estatal".

Puntuación para la oposición

A este respecto, la responsable de Personal Docente ha indicado que, al no contarles a los profesores interinos de la región como tiempo de servicio trabajado julio y agosto, "no solo sufren un perjuicio económico por no cobrar esos meses, sino que también pierden puntuación para el concurso-oposición", lo que pone en desventaja al personal interino de Castilla-La Mancha con respecto al de otras comunidades, además de los retrasos a la hora de consolidar antigüedad.

En este punto, Sanroma ha recordado que ya han pasado diez años del recorte aplicado por el Gobierno del PP en el curso 2011-12 y ha considerado que es el momento de negociar una recuperación de los derechos perdidos por este personal, para el que se consiguió, después de varias manifestaciones y concentraciones, "una cierta mejoría" para los interinos contratados el 1 de septiembre, "pero esto sigue siendo injusto porque el trabajo del curso completo recae igual en un contratado el primero de mes que el día 17", ha argumentado.

Y ha subrayado que, en este curso, más de 1.000 docentes se encuentran en la situación de haber empezado a trabajar el 7 de septiembre, con lo cual no disfrutarán del derecho que tiene este cuerpo en todo el territorio nacional de ser nombrados para los meses de verano.

Recogida de firmas

En cuanto a la campaña de recogida de firmas, la responsable regional de Enseñanza de CCOO ha indicado que visitarán todos los centros educativos de la región, y especialmente aquellos en los que hay más personal interino, y ha indicado que si con estas firmas del manifiesto de apoyo al personal interino docente de la región, no se consigue revertir la situación, "tendremos que ver qué actuaciones se toman".

A este respecto, la responsable de Personal Docente se ha mostrado convencida de que esta campaña de firmas va a ser un éxito, "porque la recuperación de los derechos perdidos por los interinos es un clamor en los centros", ha aseverado.

