Atención a estos SMS falsos del Banco Santander y BBVA, te pueden robar

A través de las redes sociales, los usuarios están alertando de que han recibido un SMS con un mensaje de texto en los que los ciberdelincuentes se hacen pasar por el Banco Santander o BBVA. Estos mensajes fraudulentos informan a los usuarios de un posible acceso no autorizado a su cuenta bancaria o que ha sido bloqueada. Este mensaje incluye un enlace para resolver el supuesto problema. No lo uses bajo ningún concepto porque te pueden robar.

Estos mensajes son enviados a varios centenares de usuarios, seas o no cliente del banco. Por ello, los usuarios que han recibido alguno de estos SMS y no tienen cuenta en ninguna de estas dos entidades bancarias, han alertado de la posible estafa de dichos mensajes.

El BBVA ha alertado de que los ciberdelincuentes están suplantando la identidad del banco y ha asegurado que no van a enviar SMS con enlaces ni solicitarán claves o datos mediante esta vía. Además, han recomendado a los clientes que eliminen estos mensajes si los reciben.

El Banco Santander ha recomendado proteger los datos más sensibles y contactar con la entidad bancaria antes de abrir el mensaje o hacer clic en los links a páginas web que nos envían a través de mensajería instantánea o SMS.

El smishing tiene el mismo objetivo que el phishing: robar datos personales, pero por SMS. Existen dos grandes modalidades de estafas smishing en las que el Banco de España ha puesto el foco, el envío de mensajes que aparecen en la misma sección donde antes habían llegado SMS reales de nuestro banco y la suplantación del teléfono de la entidad en una llamada, el caller ID spoofing o suplantación telefónica.

