El PP califica de “vergüenza” que el nuevo hospital de Toledo haya estado cerrado durante la pandemia

La senadora del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha calificado este jueves de “vergüenza” que Emiliano García-Page se vanaglorie y diga que el nuevo Hospital Universitario de Toledo va a comenzar a recibir ahora pacientes, después de un año y medio de pandemia.



“Lo dice hoy, 4 de noviembre, sin sonrojarse, sin ruborizarse y cuando el nuevo Hospital de Toledo ha estado cerrado durante la pandemia porque Page no ha querido abrirlo para atender a pacientes COVID”, ha incidido Agudo en una rueda de prensa en las Cortes regionales.



La senadora autonómica ha recordado que el Partido Popular, desde el inicio de la pandemia, reclamó a Page la apertura del nuevo Hospital de Toledo para ponerlo “al servicio de la sanidad pública”. “¿Cuántas vidas se podían haber salvado de enfermos COVID que han ido a los hospitales de Castilla-La Mancha y no han encontrado una cama, mientras había 800 vacías en el nuevo Hospital?”, se ha preguntado.

"El colmo de la vergüenza"

Para Agudo, Page hoy hace “un anuncio más”, que es “el colmo de la vergüenza”, ya que este hospital tendría que haber recibido pacientes desde el inicio de la pandemia.



Así, ha cuestionado si se han solucionado los problemas de inundaciones, ya que “cada día que llueve se inunda el nuevo Hospital”, si se han solucionado los accesos al centro, ya que los PGE de Pedro Sánchez no recogen “ni un céntimo” para ello o si se han solucionado las instalaciones tecnológicas o la distribución en el interior de las habitaciones.



Agudo ha asegurado que “por muchos anuncios”, Page “no se va a librar de dar explicaciones”, ya que el PP-CLM va a insistir en fiscalizar las decisiones del Gobierno regional durante la pandemia, entre ellas la decisión de no abrir el nuevo Hospital de Toledo durante la pandemia.



En este sentido, ha recordado que hay una Comisión aprobada por unanimidad en las Cortes regionales a la que el PSOE está “dando largas” para que no se celebre. “¿Qué tiene que ocultar Page de lo sucedido en la pandemia para evitar esta Comisión?”, ha concluido

Sigue los temas que te interesan