"Nos comprometemos a hacer un periodismo libre e independiente con un gran objetivo: la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha". Así lo ha asegurado Esther Esteban, presidenta del Consejo de Administración de EL DIGITAL CLM, ante las cerca de doscientas personalidades que este miércoles han asistido en Toledo a la presentación de la alianza de integración firmada entre el periódico digital líder en la comunidad castellano-manchega y EL ESPAÑOL.

Durante su intervención en el acto, celebrado en Toledo, Esteban ha garantizado que EL DIGITAL CLM seguirá siendo un medio de comunicación especializado "en la información y la opinión autonómica y local de Castilla-La Mancha". "Como hoy mismo dice en una entrevista para nuestro periódico la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en este tándem periodístico entre El ESPAÑOL y EL DIGITAL CLM quedarán magníficamente reflejados los intereses anhelos y sueños de nuestros paisanos y paisanas", ha recordado la periodista toledana.

Esther Esteban, que ha definido la exitosa trayectoria de EL DIGITAL CLM como "la historia de un sueño" que arrancó en enero de 2006 con la fundación del que fue hace 15 años el primer periódico nativo digital de carácter autonómico que se fundaba en Castilla-La Mancha, ha recordado que actualmente "no solo el líder absoluto en todos los parámetros y el diario de referencia informativa en nuestra tierra, sino que estamos entre los primeros y más seguidos medios digitales autonómicos en España, siendo como somos la novena comunidad autónoma en cuanto a población".

Liderazgo indiscutible

"Si de muestra vale un botón les diré que en el pasado mes de agosto tuvimos más de tres millones de usuarios únicos, más de 5,1 millones de páginas vistas y un promedio diario de 130.395 usuarios únicos. Aunque las cifras son siempre farragosas, para que se hagan una idea, el segundo digital de la región registró 672.403 usuarios únicos frente a los más de tres millones de nuestro periódico", ha detallado.

En ese sentido, sobre el éxito cosechado por EL DIGITAL CLM, la máxima responsable del proyecto editorial ha apuntado a tres motivos: "En vivir peligrosamente, en nuestra vocación de servicio público y en tener buenos amigos", por lo que ha dado las gracias a todos los asistentes por su apoyo, en especial al Cigarral del Santo Ángel Custodio por la organización del acto, bajo la dirección gastronómica del chef Iván Cerdeño, y a Eurocaja Rural y a Aqualia como patrocinadores.

"Tenemos nuevos proyectos"

Además, la presidenta del Consejo de Administración de EL DIGITAL CLM ha reconocido su trabajo a la plantilla y al resto de socios fundadores del periódico (César García, Eusebio Cedena y Javier de Pablos), y ha agradecido a Pedro J. Ramírez que haya confiado en el periódico líder de la prensa castellano-manchega para formar parte "de un amplio proyecto que se está desarrollando en prácticamente todas las comunidades autónomas".

"Hemos creado una empresa nueva en la que se ha integrado en El ESPAÑOL con una importante participación, con la voluntad de que se amplíe a corto y medio plazo. Tenemos nuevos proyectos y nuevas líneas de negocio para las que necesitaremos la ayuda de todos ustedes, que tienen mucho que ver con lo que nos ocupa y nos preocupa en esta tierra: la despoblación, las infraestructuras, el empleo, el emprendimiento, los fondos europeos, la recuperación de sectores estratégicos, como las energías renovables, el turismo, la alimentación, la aeronáutica, la logística, pero mantenemos intacta nuestra vocación autonómica local y provincial", ha garantizado Esther Esteban a los numerosos representantes institucionales, empresariales, políticos y sociales que han participado en el evento, en el que también han intervenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de la patronal castellano-manchega CECAM, Ángel Nicolás; y el propio Pedro J. Ramírez.

"Queremos hacer de nuestro oficio, el de contadores de historias, algo digno y respetable, lo cual no es precisamente normal en los tiempos que corren, cuando la libertad de expresión ha dejado de ser un bien preciado para convertirse en una expresión manoseada y hasta banal y oportunista en boca de algunos. Y ya sabemos que sin libertad no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Queremos ser nada más pero nada menos que periodistas", ha finalizado Esther Esteban.

