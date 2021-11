Su perfil encaja, como anillo al dedo, en el triple objetivo de Pedro Sánchez para la etapa poscovid: rejuvenecer el Gobierno, apostar por mujeres con experiencia en gestión, y fortalecer el poder municipal. Se enteró de su nombramiento como ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno literalmente en bikini, cuando pasaba un día de descanso en Fuengirola con su marido y sus dos hijos pequeños para desconectar unas horas de sus responsabilidades como alcaldesa de Puertollano.

Ahora, aunque apenas han pasado tres meses, se mueve en Moncloa como pez en el agua y sortea con habilidad las procelosas aguas del consejo de ministros y los enfrentamientos entre la parte socialista y la de Unidad Podemos “hay discrepancias pero en absoluto se puede hablar de crisis”.

Isabel Rodríguez (Abenójar - 1981) es nueva en el cargo, pero ni mucho menos es una novata en la cosa pública y está curtida en mil batallas políticas. Es considerada como “una pata negra” que tiene el socialismo en las venas. Ya ejerció de portavoz de gobierno de Castilla–La Mancha, fue la senadora más joven de España con 22 años y en su paso como diputada por la Carrera de San Jerónimo fue una estrella ascendente.

Las extrañas piruetas de la política hicieron que en su día apostara por Susana Díaz en las primarias y antes fue una ferviente activista de Eduardo Madina y amiga de Patxi López. Eso sí, ha vuelto a la primera línea convertida en el rostro del sanchismo más amable. Es plenamente consciente de la responsabilidad que conlleva ser la cara y la voz del gobierno de España y tal vez por eso tiene un discurso claro, socialdemócrata en estado puro y en “coalición con la sociedad”, afirma .

Durante la entrevista -concertada para hacerla coincidir con la presentación de la alianza entre El Español y El Digital de Castilla–La Mancha- tiene también unas palabras para este periódico: “Si tuviera que elegir un elemento periodístico diría que este acuerdo es, sin duda, una buena noticia. Doble buena noticia diría yo, porque desde los titulares y noticias de este tándem periodístico entre El Español y El Digital de Castilla-La Mancha quedarán magníficamente reflejados los intereses, anhelos y sueños de nuestros paisanos y paisanas de Castilla–La Mancha”.

"Antes de asumir otras responsabilidades todos tendríamos que pasar por un ayuntamiento como concejales o alcaldes y alcaldesas"

¿Qué traje le sienta a usted mejor, el de ministra portavoz o el de alcaldesa de su pueblo: Puertollano?

La experiencia como alcaldesa es muy importante, creo que antes de asumir otras responsabilidades todos tendríamos que pasar por un ayuntamiento como concejales o alcaldes y alcaldesas, porque ahí está la gestión más cercana e inmediata. Desde los ayuntamientos lo importante es dar respuesta a los ciudadanos, dejando en segundo plano los intereses ideológicos. Esa cercanía no se debe perder en ninguna administración, ni tampoco desde el Gobierno de España. Me he sentido cómoda como alcaldesa, y también como ministra porque tengo una gran vocación de servicio público.

¿Es verdad que ha conseguido el milagro: que las relaciones entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page se hayan normalizado?

El presidente del Gobierno y el presidente de Castilla–La Mancha se han entendido siempre perfectamente en sus responsabilidades, y lo que en ocasiones se entendían como discrepancias han sido sólo anécdotas. La colaboración entre el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha es total. No es un dato menor que ésta fuera la autonomía elegida para iniciar el proceso de vacunación, y otros procedimientos, como las ayudas a autónomos. Yo estoy muy agradecida al presidente del Gobierno por contar conmigo en el consejo de ministros, porque cuando lo hace está contando también con Castilla–La Mancha. También tengo un gran agradecimiento al presidente Page por la colaboración que tuvo conmigo como alcaldesa. Pedro Sánchez y Emiliano García-Page representan la fortaleza de nuestro partido para dar respuesta a los ciudadanos y a los intereses y peculiaridades de Castila–La Mancha.

Una curiosidad, ¿lo suyo fue un nombramiento pactado entre los dos?, porque para algunos es una mujer de Page en la Moncloa.

Yo no he preguntado al presidente del Gobierno cómo tomó la decisión. Me puse a su disposición como lo he hecho siempre con el PSOE cuando me lo han pedido.

"Este fin de semana en nuestro congreso regional ha quedado claro que Emiliano será un gran sucesor de García-Page"

¿No tiene dudas de que Emiliano será el sucesor de García-Page en Castilla–La Mancha?

Este fin de semana en nuestro congreso regional ha quedado claro que Emiliano será un gran sucesor de García-Page.

Pues muchos la miran a usted como sucesora de Page, y piensan que su cargo de portavoz del Gobierno es una gran campaña de lanzamiento.

En política nada está escrito. Yo nunca he proyectado nada de lo que me ha ocurrido. La única decisión que tomé de verdad fue la de ser alcaldesa, porque entendía que me tenía que comprometer con mi ciudad, pero el resto de las responsabilidades que he asumido no las he elegido yo. Me han pedido mi implicación y mi entrega. Lo hice con José María Barreda en su gobierno, después encabezando la candidatura al Congreso por mi provincia, y lo hago ahora como ministra del Gobierno de España. Aquí no caben ambiciones personales, sino proyectos colectivos y de respuesta a nuestro país y a nuestra tierra.

Vamos, que su futuro como candidata a medio plazo en Castilla-La Mancha tampoco se puede descartar.

Sinceramente ni me lo planteo. Bastante tengo ahora con atender las responsabilidades que el presidente Sánchez me ha encomendado.

¿Que Emiliano García-Page sea una especie de último mohicano, prácticamente la única voz crítica contra Pedro Sánchez la sitúa a usted entre la espada y la pared?

Me siento cómoda, tanto al lado de Emiliano García-Page como de Pedro Sánchez, porque los dos comparten los valores esenciales que nos unen y los dos están entregados en dar una respuesta eficaz a los problemas de la sociedad española y castellano-manchega. El presidente Page tiene su carácter, tiene su impronta, es un animal político que ha logrado unos resultados electorales muy positivos en esta tierra y cuando alza la voz lo hace defendiendo los intereses de los castellano-manchegos en asuntos que nos son propios y que en este territorio se ven de forma distinta que en otros. Pedro Sánchez es también un gran presidente y un gran líder. Esa es una característica de ambos.

"El PSOE es centralidad, no solo desde el punto de vista de la socialdemocracia, sino porque somos el partido que más aúna a los que piensan de forma distinta"

Pues da la sensación de que el PSOE, tras el último congreso, se ha situado en un lugar más centrado de la socialdemocracia, cosa que Emiliano lleva haciendo años.

Siempre hemos estado ahí. El PSOE es centralidad, no porque no estemos en unos valores de centroizquierda desde el punto de vista de la socialdemocracia, sino porque somos el partido que más aúna a los que piensan de forma distinta. Barreda decía que somos el gobierno en coalición con la sociedad, y eso nos hace un partido de mayorías, creíble, y confiable. La socialdemocracia es nuestro ideario y no nos apartamos de ese posicionamiento.

En tiempos de Alfonso Guerra se decía que quien se movía no salía en la foto, ahora en tiempos de Sánchez se ha quitado de la foto a los más cercanos ¿Es cierto que Pedro Sánchez es un “killer”, como dicen algunos?

En absoluto. Todos los compañeros y compañeras que han estado en el consejo de ministros han dado lo mejor de sí mismos. Ahora estamos en otra etapa, y el presidente está en su potestad de renovar sus equipos. Ha querido un nuevo equipo para gestionar la recuperación. Es un orgullo estar en el Gobierno de España, y creo que lo habrá sido también para todos los que han pasado por él.

Vamos, que la leyenda negra que hay sobre la salida de José Luis Ábalos no es cierta...

Yo ni he leído ni he oído esas leyendas negras.

¿El Gobierno va a dar una respuesta urgente a las infraestructuras, como la A-43, o han aparcado ese asunto en la opción sur?

Las infraestructuras de la A-43 están en la agenda política del Gobierno. El Gobierno de Castilla–La Mancha tiene clara la importancia de la A-43 y defiende la opción sur para atender la cohesión territorial de la región uniendo a ciudades tan importantes como Puertollano y Almadén. Extremadura no tiene un posicionamiento tan claro, pero el Gobierno de España no ha renunciado a esta infraestructura. Un hecho significativo es que precisamente en estos PGE se observa ya esa variante norte, que será la continuación en el caso de la ciudad de Puertollano, y el enlace con la A-43.

¿Y tampoco está olvidado el AVE Madrid–Lisboa?

En el caso del AVE, el Gobierno quiere hacer una apuesta importante por el ferrocarril como un medio más sostenible. Hay una parte que está más avanzada porque los estudios previos estaban más avanzados, pero los estudios en materia de conexión del AVE en la zona que atraviesa nuestra Comunidad autónoma para unirnos con Lisboa siguen adelante. Hay una implicación total de ambas Administraciones para lograrlo.

Dígame, ¿tiene el alma dividida en dos en el tema del trasvase?, porque lejos de solucionarse los trasvases siguen, y no parece tener fecha de caducidad…

Este Gobierno ha sido el que ha ejercido una mayor responsabilidad en la gestión de esta infraestructura, que como todos saben proviene de la etapa franquista, y dista mucho de ser una infraestructura sostenible. El ministerio de Transición Ecológica ha dado pasos muy importantes en una dirección muy distinta a lo que lo hicieron los gobiernos de Rajoy y Cospedal, que se reunieron en secreto para trasvasar el triple de agua.

Hablando de Rajoy y Cospedal, ¿qué opinión tiene de Paco Núñez?, porque según las encuestas es un serio adversario para Page…

No puedo opinar sobre el señor Núñez porque sinceramente no le conozco y no le he seguido. Pero lo preocupante no es que yo no lo conozca, es que casi nadie conoce su proyecto para Castilla-La Mancha, y no le concedo muchas posibilidades de éxito. Esta es una tierra inteligente, que valora la determinación, los proyectos, los objetivos, y sabe que aquí tiene un valor seguro con el PSOE y Emiliano García – Page, que volverá a ser presidente.

“Me sorprende que haya Autonomías que se jacten de bajar impuestos, y luego reclamen más financiación al Estado”

Ministra, ¿para cuándo se renovará la ley de financiación autonómica pendiente desde el 2014 que permite que haya ciudadanos de primera y de segunda en España?

Ese es un tema que debe abordarse con rigor. A mí me sorprende que haya Autonomías que se jacten de bajar impuestos, y luego reclamen más financiación al Estado. La financiación autonómica hay que abordarla desde el rigor y el respeto, la solidaridad entre los territorios y la igualdad ente todos los españoles. Sobre estos dos principios tendremos que tomar las decisiones que sean necesarias. Aquí no se trata de abrir frentes ideológicos a costa de la financiación, sino de tender puentes y encontrar la mejor solución para todas las autonomías.

¿Tiene fecha esa ley? y ¿qué criterios se van a regir: los de dispersión o los de población?

La Constitución española proclama que todos en este país tenemos los mismos derechos, independientemente de dónde hayamos nacido. En cuanto a la fecha, este mes vamos a recibir un informe acerca de la población ajustada, que es un criterio algo más específico que el simple de población. Insisto, que en el tema de la financiación no cabe la demagogia, no se trata de avivar enfrentamientos entre los distintos territorios de nuestro país, con parecidos demográficos, socioeconómicos o empresariales. La pandemia nos ha facilitado una fórmula sobre el modelo de las autonomías, y la descentralización para acercar los servicios públicos a la ciudadanía. Además, queremos avanzar en la desconcentración de instituciones del Estado y hacerlo con diálogo y cooperación entre las administraciones. La respuesta al Covid ha sido un ejemplo entre Administraciones, y se puede aplicar a cualquier materia.

Sí, pero si luego en cada Autonomía, en sus atribuciones, deciden qué impuestos pagan sus ciudadanos y cuáles no, la cosa se complica, ¿no?

En cuanto a los impuestos, que tienen que ver con la financiación, insisto en que uno no puede decir una cosa y la contraria. No aplicar impuestos autonómicos y luego reclamar de forma egoísta al Estado más financiación es un contrasentido.

Sea como fuere, lo que Isabel Díaz Ayuso llama madrileñofobia, al final se ha vuelto en contra del PSOE ¿No han calibrado mal la estrategia?

Niego la mayor. Aquí no ha habido ninguna madrileñofobia. El Gobierno de España ha hecho una inversión inédita en Madrid. De hecho, Pedro Sánchez ha invertido en Madrid en cuatro años un 42,6% más que Rajoy. Como vecina castellano-manchega creo que Madrid es una Comunidad Autónoma y una ciudad acogedora, y nos representa a todos en la capitalidad. También pienso sinceramente que algunos líderes políticos necesitan esa idea de confrontación para enmascarar otras peleas internas que tienen de puertas adentro.

Oiga, ¿le ha preguntado al ministro Garzón si ha puesto en el ojo del huracán a Castilla-La Mancha?, porque casi todas sus medidas nos agreden: la caza, el tema del consumo de carne, y ahora el de azúcar…

Lo que Garzón plantea son debates complejos que hay que abordar con serenidad. Es cierto que hay que ser muy consciente de que España es diversa, y muy distinta en sus sectores productivos y económicos. Por eso yo reivindico esa centralidad del PSOE, que, teniendo claro nuestros principios, ha sabido dar respuesta a temas asumibles por la mayoría.

¿Entonces comparte la idea de Garzón sobre el consumo de carne y ahora el de azúcar?

Quizás se puedan abordar las cosas con matices, pero el problema de fondo está ahí y hay que hacer pedagogía. Eso sí, todos los ministros tenemos que ser conscientes de la repercusión de nuestras decisiones y afirmaciones sin obviar los problemas que existen.

“Los fondos europeos bien ejecutados van a garantizarnos años de prosperidad y van a transformar este país”

¿Los fondos europeos son un arma electoral en manos del Gobierno o el maná que nos va a salvar de ésta?

En absoluto. Los fondos son el instrumento para cambiar por completo el país, y dar respuestas, por ejemplo, a temas como la dependencia energética y alcanzar cierta soberanía energética gracias a las energías renovables. Son un instrumento para cambiar la cualificación de los trabajadores y trabajadoras para atender las necesidades de las empresas con una nueva formación profesional. Los fondos bien ejecutados y no controlados sólo por las Administraciones sino acompañados del sector económico y empresarial, de autónomos, de pequeñas y medianas empresas, van a garantizarnos años de prosperidad, y van a transformar este país.

Finalmente ustedes han cerrado los PGE con ERC y el PNV, sin necesidad de enmiendas a la totalidad ¿Eso significa que se garantiza la legislatura hasta el 2023?

Eso significa que el Gobierno cumple su palabra. Dijimos que entregaríamos los nuevos Presupuestos para el próximo año al Congreso de los Diputados, y lo hemos hecho en tiempo y forma. Dijimos que íbamos a dialogar con el arco parlamentario para sacarlos adelante, y se aprobarán sin que vayan a prosperar las enmiendas a la totalidad. El objeto de estos Presupuestos es avanzar en un proyecto de país que estamos liderando en el seno de la Unión Europea, que tiene que ver con la recuperación económica. Son los Presupuestos que darán tranquilidad a los padres cuyos hijos necesiten una beca, los que van a garantizar una mejor formación profesional, el acceso a la vivienda en alquiler de los jóvenes con ese bono de 250 euros. Son los Presupuestos que van a transformar los pueblos y ciudades de España implementando los fondos para la transición energética y rehabilitando los edificios con energía renovable. Como ha dicho el presidente, no contemplamos otra opción que completar la legislatura.

"En ningún momento se ha planteado la liberación de presos de ETA a cambio de su apoyo a los Presupuestos"

¿Miente Otegi cuando afirma que va a haber Presupuestos a cambio de la liberación de presos de ETA?

Miente absolutamente. En ningún momento se ha planteado la liberación de presos de ETA a cambio de su apoyo a los Presupuestos. El único criterio que rige en materia penitenciaria es la ley, y hacer lo contrario sería decir que los empleados públicos, los jueces e instituciones penitenciarias están alterando las normas y no cumpliendo con la legalidad, y eso no se puede sostener bajo ningún concepto.

¿Se puede hacer una reforma laboral al margen de la CEOE?, porque el diálogo social saltó por los aires con el SMI, y una cosa es derogar, como pide Podemos, y otra reformar, como dice Pedro Sánchez, ¿no?

Rajoy hizo en el año 2012 una reforma laborar sin la CEOE, sin los sindicatos y sin ningún otro partido que no fuera el Gobierno. Pero nosotros no lo haremos. Este Gobierno quiere que la reforma laboral se haga con diálogo social, y que no sea sólo una contrarreforma, sino unas nuevas relaciones laborales que vengan a liderar ese nuevo modelo productivo, económico y empresarial que queremos que se dé en nuestro país con una reindustrialización de un modo más sostenible, que genere más y mejores empleos. Hay un compromiso del presidente del Gobierno en su discurso de investidura, ratificado también en el acuerdo de coalición, y recientemente en la Unión Europea para que en diciembre de este año haya una reforma laboral consensuada con empresarios y sindicatos. A finales de año habrá una nueva reforma laboral.

¿Finalmente el talón de Aquiles del presidente del Gobierno puede ser el recibo de la luz?, porque primero señaló a las eléctricas, luego a los proveedores y al final todo sigue igual…

Decía Don Quijote que no se puede parar el viento, pero se pueden hacer molinos, y este Gobierno ha demostrado que sabe luchar contra la adversidad. En el caso de la política energética, el horizonte es ir a un modelo mucho más sostenible en base a energía verde. Ese horizonte lo tenemos claro, pero han surgido inconvenientes a los que hemos dado respuestas como la bajada del IVA para que las familias españolas afronten la situación. Existe un compromiso del presidente del gobierno de que cuando finalice el año la factura que pagaremos por nuestro consumo eléctrico será similar a la que hubiéramos pagado en el año 2018. Y ese compromiso se cumplirá. No obstante, ésta es una cuestión que no depende sólo de las decisiones del Gobierno, sino del marcado internacional.

