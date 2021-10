Guiño de Casado a los agricultores de Castilla-La Mancha: "Que no les ensucien"

El presidente del PP Pablo Casado ha cerrado con un multitudinario acto en la plaza de toros de Valencia la convención nacional del Partido Popular. El líder de los populares ha desgranado ante un público entregado su plan para conquistar La Moncloa y ser el partido que gobierne España tras la celebración de las próximas elecciones.

En el transcurso de esa intervención, Casado ha tenido un guiño para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, una región de la que ha dicho que "es famosa en el mundo entero por sus productos agroalimentarios."

A la hora de referirse a sus planes para el sector primario, ha remarcado que "creemos en una política agraria que defienda nuestro campo y no eche a perder las ayudas europeas." Refiriéndose directamente a los agricultores, subrayaba que no permitirá que "se les ensucie llamándoles esclavistas, ni se les arruime con trabas laborales para que no falte de nada en las despensas."

Este encendido discurso ha arrancado el aplauso de los militantes y simpatizantes castellano-manchegos que estaban en la plaza de toros de Valencia encabezados por el presidente regional Paco Núñez.

Sigue los temas que te interesan