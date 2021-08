Dos poderosas mujeres de Cs CLM plantan cara a Irene Montero por lo que ha dicho de Afganistán

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha firmado un escrito junto a otras mujeres del partido --entre ellas la líder del partido en Castilla-La Mancha Carmen Picazo y la alcadesa de Ciudad Real, Eva María Masías-- en el que piden a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que rectifique sus declaraciones sobre la situación de las mujeres en Afganistán y en España, por considerar que suponen una "ofensa" a las afganas y una "caricaturización" de la democracia española.

Critican, concretamente, la comparación "tan frívola como inadmisible" que, a su juicio, hizo la ministra y dirigente de Unidas Podemos este lunes durante una entrevista. Montero señaló que "todas las culturas y religiones" tienen formas de "oprimir a las mujeres" y de "disciplinar su cuerpo" con "diferentes niveles de dureza", algo que "pasa en Afganistán, con el derecho al acceso a un empleo, a la educación o a la salud, pero también pasa en España con tasas intolerables de asesinatos por violencia machista".

La ministra añadió que no se trata de "hacer una especie de competición o de ranking para ver quién es más machista", sino que el objetivo debe ser construir alianzas feministas entre "los proyectos de resistencia y emancipación" de las diferentes culturas y países "para acabar con el patriarcado".

"Frivolizan los atropellos del régimen talibán"

Arrimadas ha dicho, a través de un mensaje en Twitter, que "las palabras de Irene Montero comparando el horror que sufren las mujeres afganas con la situación en España son una barbaridad". "Frivoliza los atropellos del régimen talibán y mancha el nombre de nuestro país", ha agregado.

En el escrito firmado por la líder de Cs en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; la secretaria general de Cs, Marina Bravo; y las diputadas de la formación naranja en el Congreso, Sara Giménez, María Carmen Martínez y María Muñoz, se solicita "una rectificación inmediata" a la ministra de Igualdad, "cuyo puesto de responsabilidad convierte sus palabras en una afirmación intolerable por parte de cualquier gobierno democrático y verdaderamente consternado por el drama en Afganistán".

Basta de frivolizar con el drama de las #MujeresAfganas. Irene Montero debe disculparse y dejar de soltar disparates con los que la inmensa mayoría de las mujeres no nos identificamos en absoluto.



Por eso he firmado este manifiesto junto a otras compañeras de @CiudadanosCs. pic.twitter.com/r7ptY0n0i5 — Carmen Picazo 😷 (@CarmenPicazoCs) August 31, 2021

Consideran que las mujeres españolas solo pueden sentir "repudio" y "consternación" ante la "lista de atropellos" a los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán y celebran que, tras la toma del poder por los talibán, algunas de ellas hayan sido evacuadas del país por las fuerzas internacionales durante su retirada, permitiéndoles "huir de un futuro que las condena a una nefasta existencia".

Las firmantes del texto denuncian las "vejaciones, humillaciones, prohibiciones y violaciones de derechos" a las que se enfrenta la población femenina en el país centroasiático y enumeran algunas de las "normas radicales" que los talibán quieren imponer, como la prohibición de trabajar, el veto a su escolarización, la obligación de llevar burka, el deber de ir acompañadas por un hombre en los espacios públicos, no poder reír en público ni hablar con hombres que no sean su marido o no poder practicar deporte.

"Conscientes de que la vida bajo el régimen talibán es una cárcel para ellas, no comprendemos las afirmaciones recientes" de Irene Montero, que "ha equiparado la situación de la mujer en nuestro país con la de quienes hoy viven amenazadas, encerradas y coartadas de toda libertad", indican las mujeres de Ciudadanos.

Tras advertir de que es "una ofensa para todas ellas establecer una relación de comparación entre su sufrimiento y las cotas de igualdad alcanzadas" en España, acusan a la dirigente de Podemos de intentar "diluir el dolor" de las afganas "mediante la caricaturización de la democracia española como un país opresor para las mujeres".

Una comparación frívola e inadmisible

Aunque admiten que en España "queda un importante trecho de camino a recorrer para la plena igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres", rechazan, por "respeto al sufrimiento de las mujeres afganas", la "comparación tan frívola como inadmisible" realizada por Montero.

"Por fortuna, ninguna de nosotras conocemos el horror al que están sometidas hoy las mujeres afganas bajo el régimen talibán" porque "somos profundamente afortunadas de haber nacido o vivir en España", destacan.

El escrito difundido por Ciudadanos también ha sido suscrito por sus tres eurodiputadas --Maite Pagazaurtundúa, Susana Solís y Soraya Rodríguez--; las consejeras autonómicas Rocío Ruiz, Rocío Blanco, Verónica Casado y Ana Carlota Amigo; la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías; las vicealcaldesas de Zaragoza, Alicante y Salamanca, Sara Fernández, María Carmen Sánchez y Ana Suárez Otero, respectivamente; las diputadas autonómicas Ruth Merino, Susana Fernández y Anna Grau y la diputada provincial Gema Gómez.

Sigue los temas que te interesan