El PSOE afirma que Page ha defendido los intereses de todos los españoles en Salamanca

El presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha realizado "un balance, sobre todo, positivo" de la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Salamanca y ha valorado la "buena voluntad" de los gobiernos.

"La reunión de ayer fue un éxito para el conjunto de España y un éxito para Castilla-La Mancha, donde el presidente de Castilla-La Mancha defendió no solamente los intereses de los castellanomanchegos sino del conjunto de los españoles porque estamos perfectamente compenetrados con España e hizo una valoración muy positiva de cara a la recuperación económica en los próximos meses", ha expuesto.

En declaraciones a los periodistas en Toledo, ha destacado que "todos los presidentes, con las legítimas y las lógicas discrepancias, se unieron en pro de dos cosas", en favor del incremento del número de vacunas, que ya el presidente Pedro Sánchez "dijo que iban a venir", y en "lo que supone para la recuperación económica las ayudas de la Unión Europea (UE) que el Estado va a distribuir entre las comunidades autónomas".

"Parece ser que el ruido previo era más ruido que realidad, la realidad era que desde las instituciones se entienden mejor las necesidades de la gente y quienes se dedican a hacer oposición no entienden ni a la gente ni sus necesidades", ha planteado, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Dicho esto, ha comentado que existe una "valoración muy positiva" por parte de la ciudadanía sobre cómo se está llevando a cabo la recuperación en esta tierra, con un trabajo "inmejorable" del Gobierno regional, si bien ha denunciado la oposición "absolutamente a todo" del PP de Paco Núñez.

"Lo que no acabamos de entender para nada es por qué hay que hacer oposición a todo, absolutamente a todo, sin ningún rigor y sin ningún sentido", ha destacado, considerando que el hecho de que el PP "tenga que decir a todo que no porque no, no lo entiende nadie", ha subrayado el parlamentario socialista, quien les ha recomendado hacer "una política más de cordura, en favor de los ciudadanos".

